Cette semaine, Jenna Brooks et Jon Wilkin sont rejoints par Adrian Morley – le seul joueur britannique à avoir remporté à la fois la NRL et la Super League Grand Finals. Ils discutent de sa réputation de tacle dur, des risques encourus dans le jeu et des joueurs simulant des blessures.