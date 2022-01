Le bambin de la candidate de Miss America a dit « ça va aller, papa » alors que le bodybuilder gisait mourant après avoir été abattu alors qu’il prêchait

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

L’ancienne reine de beauté a été mariée à Hand pendant six ans

Walker a été arrêté sur les lieux et est accusé de meurtre qualifié.

Elle et Hand se sont rencontrés au gymnase et se sont mariés en 2016.

« Beauté, intelligence, souci des autres, être une mère, une épouse incroyable, et la liste pourrait s’allonger encore et encore », a écrit le jeune papa.

« Je publierai ultérieurement plus d’informations pour tout expliquer à tout le monde.

« J’apprécie et j’accueille tous les messages, je suis juste submergé par toutes les questions et le récit des détails de ce qui s’est passé.

« Je ressens l’amour et le soutien de tout le monde et je voulais juste que tout le monde sache qu’en effet Tommy a été tué par balle la nuit dernière sur Texas Street à Montgomery AL.

« Merci pour toutes les pensées et prières pendant cette période de décès de mon mari Tommy Hand », a-t-elle écrit.

Ils ont trouvé Hand qui avait subi une blessure mortelle par balle et il a été déclaré mort sur les lieux.

La police et les médecins sont intervenus sur les lieux de Texas Street à Montgomery, en Alabama, vers 16 h 30 samedi après-midi après des informations faisant état d’une personne abattue.

« Il a dit: » Oh, tout ira bien, papa « , c’est ce qu’il lui a dit alors qu’il était mort sur le trottoir.

«Quand c’est arrivé, il était dans la poussette et il regardait son père au sol.

« Elle dit non, il ne sait pas ce qui se passe », a déclaré Rayan au Sun.

Et que leur jeune fils ne sait toujours pas qu’il a perdu son père.

Rayan a déclaré qu’il avait parlé à Kozlowski après la fusillade et qu’elle lui avait parlé de la réaction de son fils alors que son père était allongé dans la rue.

L’ami du couple, Kevin Rayan, a déclaré au Sun que Roman était immobile dans sa poussette et a vu son père alors qu’il se faisait tirer dessus.

Kozlowski, enceinte, et le fils de deux ans du couple, Roman, parlaient à une famille de l’autre côté de la rue lorsqu’ils auraient vu un Jerimiah Walker torse nu et marmonnant s’approcher de Hand avant de lui tirer dessus.

Thomas Hand, Christine Kozlowski et leur fils Roman

Thomas Hand, 37 ans, et sa femme Christine Kozlowski, 33 ans, prêchaient dans un quartier pauvre de Montgomery, en Alabama, lorsqu’un adolescent de 17 ans lui aurait tiré dessus de nulle part.

