Le ballon officiel de la Coupe du monde féminine dévoilé

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA n’est plus que dans six mois et les supporters connaissent enfin le ballon de match officiel.

Surnommé « OCEAUNZ », il s’agit du neuvième ballon consécutif produit par Adidas. Cependant, il conserve une partie de la technologie des ballons précédents lors des Coupes du monde masculines et féminines. Par exemple, un noyau CTR permet une cohérence, tandis que le Speedshell améliore l’aérodynamisme. Ensuite, la technologie de balle connectée à partir d’un capteur suspendu dans la balle fournit toutes les statistiques dont les fans ont besoin.

Le ballon est arrivé à Sydney aujourd’hui, lieu de la finale. Cependant, plutôt que d’aller au stade de Syndney, le lieu de la finale, il s’est retrouvé à Bondi Beach. C’est, après tout, toujours l’été en bas.

Côté esthétique, le ballon s’inspire des montagnes de la Nouvelle-Zélande et des eaux de l’Australie. Il présentait des créations de l’artiste aborigène Chern’ee Sutton et de l’artiste maorie Fiona Collis.

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, voulait que le ballon adopte l’inclusion que la FIFA vise.

“adidas a créé un ballon de match officiel emblématique pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui reflète la diversité, l’inclusivité et l’unité, correspondant aux thèmes de la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA co-organisée par deux pays différents de différentes confédérations”, a écrit Samoura. . “Cette édition du tournoi sera extrêmement spéciale et les riches cultures de l’Australie et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande, évoquées sur OCEAUNZ, feront certainement vivre l’expérience des fans et des équipes en visite #BeyondGreatness.”

Le nom du bal, OCEAUNZ, fait partie de cette inclusivité. Il représente l’Australie (AU) et la Nouvelle-Zélande (NZ) réunies.

Ballon de la Coupe du monde féminine pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Il s’agit de la première Coupe du monde féminine à se dérouler dans l’hémisphère sud. C’est aussi la première à inclure le même nombre d’équipes que la compétition masculine, 32. C’est donc une période de changement pour le football féminin et la Coupe du monde féminine.

La compétition débutera le 20 juillet lorsque la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège, championne du monde féminine de 1995. L’Australie est en action contre l’Irlande plus tard dans la journée. La couverture aux États-Unis est disponible via FOX Sports.