Le ballon LaMelo des Hornets nommé recrue de l’année NBA 2020-21

À seulement 10 matchs de sa saison recrue, LaMelo Ball de Charlotte a récolté 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives contre Atlanta, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple-double.

C’était son seul triple-double de la saison, mais sa performance globale n’était pas une anomalie.

Ball a récolté en moyenne 15,7 points, 6,1 passes décisives et 5,9 rebonds – l’un des neuf joueurs et la seule recrue à afficher au moins 15-6-5,9 par match – en 51 matchs pour les Hornets bien améliorés. Ball a également tiré 43,6% du terrain et un respectable 35,2% sur 3 points.

Pour cette production, Ball a été nommé recrue de l’année 2020-21 mercredi.

« Il nous a apporté une poussée d’énergie et une passion pour le jeu qui est très authentique », a déclaré l’entraîneur des Hornets James Borrego à USA TODAY Sports plus tôt cette saison. « Il enflamme nos vestiaires, il enflamme nos caucus. La positivité et la joie plus que tout sur le sol ont été une grande secousse pour notre programme. C’est un vrai bonheur à entraîner. Il a été fantastique dans son jeu. J’adore l’avoir.

Ball a subi une blessure au poignet qui l’a forcé à rater 21 matchs et a donné à Anthony Edwards du Minnesota une fenêtre pour combler l’écart avec sa performance de recrue.

Ball a terminé avec 465 points dans le vote, devançant Edwards, qui avait 309 points. Tyrese Haliburton de Sacramento a terminé troisième avec 114 points et Saddiq Bey de Detroit a terminé quatrième avec trois points.

Si le meneur de jeu de 19 ans avait en moyenne une fraction de rebond de plus, il aurait été le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à avoir une moyenne d’au moins 15-6-6.

Ball, le frère cadet du Lonzo Ball de la Nouvelle-Orléans, est une grande partie de l’amélioration et de l’avenir de Charlotte aux côtés de Gordon Hayward, PJ Washington, Miles Bridges, Terry Rozier et Devonte’ Graham.

Les Hornets sont devenus l’une des équipes les plus agréables à regarder alors que Ball développait une chimie avec à peu près tous ceux avec qui il se trouvait sur le terrain – trouvez Hayward coupant au bord, Washington et Rozier à la ligne des 3 points et Bridges au bord pour une allée spectaculaire -Oops.

« Son jeu, sa capacité de passe et sa vision sont très contagieux », a déclaré Borrego.