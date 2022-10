Le ballon “Hand of God” de Maradona va rapporter environ 3 millions de dollars aux enchères

Le ballon de football utilisé lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986 entre l’Argentine et l’Angleterre, le jour du célèbre but de la “Main de Dieu”, devrait être mis aux enchères le mois prochain, selon la BBC. Alors que n’importe quel ballon utilisé dans un match aussi important aurait une importance historique, celui-ci est l’un des ballons les plus importants de tous les temps dans le sport.

La légende argentine Diego Maradona a marqué les deux buts de son équipe dans le match. Son premier, le célèbre, ou l’infâme, selon qui vous demandez, était la “Main de Dieu”. Maradona bondit et utilisa sa main au-dessus de sa tête. Le ballon a dévié sur le gardien anglais Peter Shilton pour mettre le ballon au fond des filets.

Bien que l’équipe d’Angleterre ait protesté contre le but, l’arbitre Ali Bin Nasser l’a autorisé à compter. L’Argentine a remporté le match. Finalement, l’Argentine a remporté la Coupe du monde, battant l’Allemagne en finale.

Bin Nasser a gardé le ballon après le match et l’a gardé pendant 36 ans. Cependant, l’arbitre a maintenant décidé de vendre le fameux ballon. “Ce ballon fait partie de l’histoire du football – c’est le bon moment pour le partager avec le monde”, a déclaré Bin Nasser.

De toute évidence, l’arbitre a raté l’occasion de refuser le but. Cependant, le bin Nasser soutient qu’il n’avait pas une bonne vue de la main et du ballon. “Quant au premier but de Maradona, je n’ai pas pu voir clairement l’incident, les deux joueurs [Peter] Shilton et Maradona me faisaient face par derrière », a déclaré Bin Nasser.

Hand of God Ball aux enchères

Le match a utilisé le même ballon pendant 90 minutes. Graham Budd Auctions prévoit d’organiser la vente le 16 novembre. Quatre jours plus tard, la Coupe du monde 2022 commence. Les estimations valorisent le ballon « Hand of God » à environ 3 millions de dollars pour la vente aux enchères.

“Le timing du match, l’histoire entre les deux équipes et le handball ont tous fait de ce match l’un des matchs les plus célèbres et les plus émouvants de l’histoire du football”, a déclaré Graham Budd, président de la société d’enchères.

“Avec l’histoire entourant le ballon, nous nous attendons à ce que ce lot soit extrêmement populaire lorsqu’il sera mis aux enchères.”

