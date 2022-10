Le ballon “Hand of God” de Diego Maradona devrait rapporter 2,5 millions de livres sterling aux enchères

Le but de Diego Maradona est entré dans l’histoire du football. Allsport/Getty Images

Le football “Hand of God” sera mis aux enchères le 16 novembre au Royaume-Uni pour un montant estimé à 2,5 millions de livres sterling. Le ballon pourrait atteindre un prix estimé de 2,5 à 3 millions de livres sterling (2,7 à 3,3 millions de dollars).

Le ballon appartient à l’arbitre tunisien Ali Bin Nasser, qui a arbitré le quart de finale controversé entre l’Angleterre et l’Argentine lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

L’Argentine a gagné ce match 2-1 avec Bin Nasser permettant au Albicelestequi a vu Diego Maradona frapper le ballon devant le gardien anglais Peter Shilton.

Le but est devenu connu sous le nom de “Main de Dieu” avec la légende argentine Maradona affirmant plus tard qu’il avait été marqué “un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu”.

“Ce ballon fait partie de l’histoire du football international – c’est le bon moment pour le partager avec le monde”, a déclaré Bin Nasser. Quant au premier but de Maradona, je ne voyais pas clairement l’incident, les deux joueurs Shilton et Maradona me faisaient face par derrière… A la fin du match, l’entraîneur-chef anglais Bobby Robson m’a dit “Tu as fait du bon travail mais le juge de ligne était irresponsable.”

Le célèbre ballon sera exposé au stade de Wembley le mois prochain avant d’être mis aux enchères par Graham Budd Auction House, les enchérisseurs pouvant s’inscrire et enchérir en ligne à l’avance.

“Le timing du match, l’histoire entre les deux équipes remontant à 1951 (le premier quart de finale entre les deux équipes en 1966 fut également controversé pour l’expulsion du capitaine argentin Antonio Rattan), et le célèbre handball ont tous conduit à ce match restera comme l’un des matchs les plus célèbres et les plus émouvants de l’histoire du football”, a déclaré Graham Budd, président de Graham Budd Auctions.

“Avec l’histoire entourant le ballon, nous nous attendons à ce que ce lot soit extrêmement populaire lorsqu’il sera mis aux enchères.”

Autres articles de la Coupe du monde seront également mis aux enchères Ce jour là.

Plus tôt cette année, le maillot porté par Maradona lors de ce match a été vendu pour 9,3 millions de dollars, un record mondial pour n’importe quel souvenir sportif. Trois mois plus tard, un nouveau record du monde a été établi avec la carte de baseball Mickey Mantle vendue pour 12,6 millions de dollars en août. En septembre, le maillot de la finale de la NBA 1998 de Michael Jordan a coûté 10,1 millions de dollars, ce qui était un nouveau record du monde pour tous les souvenirs sportifs «portés au jeu», battant le maillot de Maradona.