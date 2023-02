Le «ballon espion» repéré au-dessus de l’Amérique latine est à «usage civil», selon la Chine | Nouvelles du monde

Un ballon de surveillance présumé repéré au-dessus de l’Amérique latine est à “usage civil” et est entré accidentellement dans l’espace aérien de la région, a déclaré une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ballon a été repéré après Des avions de chasse américains abattus un premier dispositif d’espionnage chinois présumé au large de la Caroline du Sud samedi.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lundi dans son briefing régulier que les États-Unis devraient gérer la saga d’espionnage de manière calme et appropriée, sans recourir à la force.

Pékin a également exhorté Washington pour ne pas aggraver le problème ou prendre d’autres mesures pour nuire à ses intérêts.

Parlant du premier ballon espion chinois présumé qui a été vu au-dessus des États-Unis la semaine dernière, Mme Ning a déclaré lundi que le “dirigeable civil” avait dérivé dans le ciel américain lors d’un “incident isolé et accidentel causé par un cas de force majeure”.

Elle a déclaré: “La Chine est un pays responsable, et nous avons toujours strictement respecté les lois internationales et respecté la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres pays.

“L’histoire a prouvé que ce sont les États-Unis qui ont souvent violé les lois internationales, envahi la souveraineté et l’intégrité territoriale d’autres pays.

“Nous avons déclaré qu’il s’agissait d’un incident totalement isolé et accidentel causé par un cas de force majeure, mais les États-Unis ont tout de même exagéré l’incident et ont même utilisé la force pour lancer une attaque. C’est une action inacceptable et irresponsable.”

NOUS Président Joe Biden a ordonné que le ballon espion présumé soit abattu, avec un responsable de la défense disant Chine avait l’intention de l’utiliser pour recueillir des informations sur des sites militaires sensibles.

Mme Ning a déclaré lundi que l’abattage du ballon était une “réaction excessive évidente”.

Pendant ce temps, l’armée colombienne a déclaré dimanche qu’elle avait aperçu un objet aéroporté semblable à un ballon.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a confirmé ce week-end qu’un deuxième ballon en provenance de Chine était suivi.

Il a déclaré: “Nous voyons des rapports faisant état d’un ballon transitant par l’Amérique latine. Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois.”

Mme Ning a déclaré lundi que le ballon était à des fins civiles avec des capacités d’auto-direction limitées.

Elle a déclaré: “En ce qui concerne le ballon dans le ciel de l’Amérique latine, nous avons appris et vérifié que le dirigeable sans pilote concerné provient de Chine. Il est à usage civil et est utilisé pour des essais en vol.

“Affecté par les conditions météorologiques et en raison d’une capacité de maîtrise de soi limitée, le dirigeable a gravement dévié de sa route établie et est entré dans l’espace de l’Amérique latine et des Caraïbes par accident.”

Le drame sur les ballons a encore tendu les relations tendues, incitant Washington à annuler une visite prévue à Pékin par le secrétaire d’État Antony Blinken.

La marine américaine s’emploie à récupérer le ballon et sa charge utile et les garde-côtes assurent la sécurité de l’opération, a déclaré dimanche le général Glen VanHerck, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord et du US Northern Command.

Une reprise réussie pourrait potentiellement donner aux États-Unis un aperçu des capacités d’espionnage de la Chine, bien que les États-Unis

les responsables ont minimisé l’impact du ballon sur la sécurité nationale.

La dispute survient également après que les États-Unis et la Chine ont cherché à renforcer les communications et à commencer à rétablir des liens qui avaient été mis à rude épreuve ces dernières années en raison de tensions sur plusieurs fronts, notamment les efforts américains pour bloquer l’accès chinois aux technologies de pointe clés.