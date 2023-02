Le ballon espion fait partie d’une opération de surveillance militaire chinoise plus large: CNN

Les responsables du renseignement américain pensent que le ballon espion chinois récemment récupéré fait partie d’un vaste programme de surveillance dirigé par l’armée chinoise, selon plusieurs responsables américains familiers avec le renseignement.

Le programme de surveillance, qui comprend un certain nombre de ballons similaires, est en partie exécuté depuis la petite province chinoise de Hainan, ont déclaré des responsables à CNN. Les États-Unis ne connaissent pas la taille précise de la flotte de ballons de surveillance chinois, mais des sources affirment à CNN que le programme a mené au moins deux douzaines de missions sur au moins cinq continents ces dernières années.

Environ une demi-douzaine de ces vols se sont déroulés dans l’espace aérien américain – mais pas nécessairement au-dessus du territoire américain, selon un responsable familier avec les services de renseignement.

Et tous les ballons aperçus dans le monde n’étaient pas exactement le même modèle que celui abattu au large de la Caroline du Sud samedi, ont déclaré ce responsable et une autre source proche du renseignement. Au contraire, il existe de multiples “variantes”, ont déclaré ces personnes.

Le lien avec le programme de surveillance plus large, qui a été découvert avant que le dernier ballon ne soit repéré la semaine dernière, a été signalé pour la première fois par le Washington Post.

CNN a demandé à l’ambassade de Chine à Washington de commenter la suggestion selon laquelle le ballon qui a été abattu fait partie d’un programme de surveillance plus large.

Pendant ce temps, dans un laboratoire gouvernemental à Quantico, en Virginie, une équipe d’élite d’ingénieurs du FBI se penche sur les restes du ballon récupéré, essayant d’apprendre tout ce qu’elle peut sur les renseignements qu’elle a pu recueillir et sur la meilleure façon de suivre les ballons de surveillance à l’avenir.

Des sources proches de l’effort disent que les responsables veulent comprendre autant que possible les capacités techniques du ballon, y compris le type de données qu’il pourrait intercepter et collecter, à quels satellites il était lié et s’il présente des vulnérabilités que les États-Unis pourraient être en mesure de exploiter.

Et peut-être de manière critique, les enquêteurs examineront quelles signatures numériques il a émises pour voir si elles offrent un meilleur moyen pour les États-Unis de suivre ce type de ballon à l’avenir. Le commandant du US Northern Command, le général Glen VanHerck, a reconnu lundi aux journalistes que les États-Unis avaient un “écart de connaissance du domaine” qui avait permis aux ballons passés de traverser l’espace aérien américain sans être détectés.

Une source proche de l’opération du FBI a déclaré que l’analyse et la reconstruction de la charge utile du ballon détermineront idéalement si le dirigeable était équipé de la capacité de transmettre les données qu’il a collectées en temps réel à l’armée chinoise ou si l’appareil contenait une “collection stockée” qui La Chine analysera plus tard après que l’appareil ait finalement été récupéré.

La Chine soutient que le navire abattu par les États-Unis était un ballon météo dévié, mais a exprimé vendredi une rare expression de “regret” à ce sujet dans un communiqué.

La rhétorique de Pékin s’est considérablement durcie après que l’armée américaine a abattu le ballon, le ministère chinois des Affaires étrangères accusant les États-Unis de “réagir de manière excessive” et de “violer gravement la pratique internationale”. Le ministère de la Défense, quant à lui, a exprimé une “protestation solennelle”, avertissant que la Chine “se réserve le droit d’utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires”.

RENSEIGNEMENTS DE VALEUR OBTENUS DU TRANSIT DU BALLON AU-DESSUS DE NOUS

Les responsables de la défense disent que les États-Unis ont glané des indices importants sur les réponses à certaines de ces questions pendant que le ballon transitait par les États-Unis.

Les États-Unis – utilisant certaines capacités techniques fournies par la National Security Agency entre autres agences – ont déjà recueilli des informations en temps réel sur les types de signaux que le ballon émettait pendant son voyage, selon un responsable de la défense.

“Je pense que vous verrez à l’avenir que ce délai valait bien sa valeur à collecter”, a déclaré VanHerck.

Mais les responsables veulent pouvoir examiner le matériel du ballon afin d’en savoir plus sur ses capacités précises.

“Lorsque le ballon est entre nos mains, nous pouvons examiner la technologie, nous pouvons reconstruire la chaîne d’approvisionnement, découvrir qui a aidé à le construire, quels composants étaient importants pour lui”, a déclaré le représentant Jim Himes du Connecticut, le plus grand démocrate du le comité du renseignement de la Chambre. “De toute évidence, vous pouvez dire ses fonctions et ses spécifications. Il y a une très grande valeur d’intelligence à l’avoir.”

Les États-Unis tenteront également d’en savoir plus sur les priorités de la Chine en matière de collecte de renseignements aux États-Unis.

Mais combien la communauté du renseignement sera en mesure d’apprendre quelles informations le ballon a réellement collectées, ou essayait de collecter, n’est pas clair à ce stade, ont déclaré plusieurs responsables, et dépendra probablement de la façon dont la sous-structure du ballon a été endommagée par le l’abattage initial et la chute de 60 000 pieds dans l’océan.

La plus grande question sans réponse, selon les responsables, reste l’intention de la Chine. La Chine continue de faire valoir que le navire était un ballon météorologique qui a dévié de sa route et que sa trajectoire au-dessus des États-Unis était un accident. Les responsables ont reconnu que ce type de ballon n’avait que des capacités de pilotage limitées et qu’il utilisait largement le jet stream.

Mais plusieurs responsables de la défense et d’autres sources informées des renseignements disent que l’explication chinoise n’est pas crédible et ont décrit la trajectoire du ballon comme intentionnelle.

La source familière avec l’opération du FBI a également noté que la communauté du renseignement serait intéressée à savoir si l’équipement du ballon chinois présente une ressemblance technique avec la technologie construite par la communauté du renseignement et l’armée américaines, car le gouvernement chinois a longtemps été agressif dans le vol de ballons américains. secret de la défense.

ÉQUIPE D’ÉLITE ANALYSANT L’ÉPAVE

Une équipe spécialisée de la division des technologies opérationnelles du FBI analyse des morceaux de l’épave, a déclaré cette personne à CNN.

Cette équipe d’élite est composée d’agents, d’analystes, d’ingénieurs et de scientifiques, qui sont chargés à la fois de créer des mesures techniques de surveillance et d’analyser celles des adversaires des États-Unis.

Le personnel de l’OTD, par exemple, construit des dispositifs de surveillance utilisés par le FBI et le personnel de la communauté du renseignement ciblant les menaces à la sécurité nationale – mais ils sont également responsables de la gestion de la collecte de données autorisée par le tribunal et travaillent pour déjouer les efforts des agences de renseignement étrangères pour pénétrer aux États-Unis.

L’analyse complète de l’épave prendra une période indéterminée, a indiqué la source, car les efforts de récupération sont toujours en cours.

Pendant ce temps, les responsables de la défense insistent sur le fait que les États-Unis en ont appris davantage sur les capacités du ballon en lui permettant de passer au-dessus des États-Unis qu’ils ne l’auraient fait en l’abattant immédiatement – ​​une décision que certains législateurs de Capitol Hill ont critiquée comme une menace de contre-espionnage.

Mais, selon un membre du House Intelligence Committee, “il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous ne ferions pas cela. Nous voulons le récupérer, vous voulez voir où il va et ce qu’il fait.

“Nous ne sommes pas sans défenses”, a ajouté cette personne. “Après tout, c’est un ballon. Ce n’est pas un bombardier furtif.”

Un responsable de la défense a déclaré que les États-Unis disposaient de procédures – semblables à une sorte de panne numérique – pour protéger les lieux sensibles de la surveillance aérienne, généralement utilisée pour le survol par satellite.