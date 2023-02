Le ballon espion confirme le “modèle de comportement chinois” qui constitue une menace pour les membres de l’OTAN, selon Stoltenberg

WASHINGTON – Le ballon espion chinois qui a dérivé à travers les États-Unis la semaine dernière présente des défis de sécurité pour l’alliance de 30 membres de l’OTAN ainsi que pour d’autres pays du monde, a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Le ballon au-dessus des États-Unis confirme un modèle de comportement chinois où nous voyons que la Chine a investi massivement dans de nouvelles capacités, y compris différents types de plates-formes de surveillance et de renseignement”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse à Washington, DC, aux côtés du secrétaire d’État américain. Antoine Blinken.

“Nous devons être conscients du risque constant du renseignement chinois et intensifier ce que nous faisons pour nous protéger et réagir de manière prudente et responsable”, a-t-il dit, ajoutant que les pays européens ont vu une augmentation des activités de renseignement chinois.

Les responsables américains se plaignent depuis longtemps que les entreprises chinoises sont redevables à la République populaire de Chine et collectent des informations sensibles au nom de l’Armée populaire de libération. Le Parti communiste chinois a précédemment déclaré qu’il ne faisait pas d’espionnage.

Stoltenberg a déclaré que la Chine renforçait ses capacités militaires et nucléaires « sans aucune transparence ».

“Il tente d’affirmer son contrôle sur la mer de Chine méridionale et menace Taïwan, tente de prendre le contrôle d’infrastructures critiques, y compris dans les pays de l’OTAN, réprime ses propres citoyens et bafoue les droits de l’homme et approfondit son partenariat stratégique avec Moscou”, a-t-il déclaré. “Les alliés de l’OTAN ont donc de réelles préoccupations dont nous discutons aujourd’hui.”

Les remarques de Stoltenberg interviennent alors que la marine américaine et les garde-côtes américains terminent une opération de récupération du ballon espion abattu à environ six milles au large des côtes de la Caroline du Sud. Samedi, Biden a donné l’ordre de retirer du ciel le ballon espion de 200 pieds de haut. L’opération a abouti à un avion de chasse F-22 cisaillant un trou dans le bas du ballon avec un missile sidewinder.