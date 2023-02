Le ballon espion chinois présumé est un moment Spoutnik pour l’industrie spatiale

Maintenant que l’armée américaine a abattu un ballon espion présumé de Chine, il y aura des débats sur la signification du ballon, ses capacités et pourquoi il était là-haut en premier lieu.

Bien que vendredi, l’ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, ait déclaré que sa menace pour le bien-être des Américains était considérablement exagérée, d’autres ont décrit l’incident comme un signal d’alarme. L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, HR McMaster, espère que cela conduira à un “moment de spoutnik”, rappelant la course à l’espace américaine avec l’Union soviétique. Le Wall Street Journal a même mis en garde contre un «écart de ballon» avec la Chine.

Le ballon volait à environ 60 000 pieds et recueillait peut-être des renseignements. Il a survolé des sites militaires et le Pentagone a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon de surveillance, ce que le ministère chinois des Affaires étrangères a démenti, affirmant qu’il s’agissait “d’un dirigeable civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques”. Les débris du ballon sont maintenant récupérés et examinés pour en savoir plus sur la technologie chinoise.

Alors que la rhétorique autour de la menace de la Chine atteint un niveau hyperbolique, une chose est claire : l’espace est le lieu – pour les entrepreneurs militaires et les capitaux privés, c’est-à-dire. Lorsque j’ai interrogé des experts et des investisseurs de l’industrie militaire au cours des derniers mois sur les grandes tendances à surveiller au cours de l’année à venir, beaucoup ont souligné que les technologies liées à l’espace, ainsi que les satellites et les drones, sont une industrie en plein essor. Bien que chacune de ces technologies fasse des choses différentes et opère à des altitudes différentes, elles sont chacune des arènes de concurrence intensive des États-Unis avec la Chine – et des technologies où l’intelligence artificielle et l’autonomie seront testées.

L’ancien président Donald Trump a lancé la Force spatiale, mais cette nouvelle course à l’espace n’est pas le domaine exclusif des gouvernements. Les investisseurs privés se font concurrence pour choisir des startups chéries, d’anciens dirigeants de la sécurité nationale américaine rejoignant des conseils consultatifs pour fournir des informations stratégiques sur le paysage géopolitique.

Plus de 45,7 milliards de dollars de capitaux privés ont été investis dans l’industrie spatiale en 2021. L’année dernière a été plus lente (21,9 milliards de dollars), mais cela pourrait être dû au fait que 2021 était si brûlante. Malgré les licenciements technologiques récents, les entreprises qui disposent à la fois de logiciels et de matériel de pointe attirent de gros investissements.

Et maintenant, les ballons entreront dans la conversation.

Une industrie spatiale commerciale en plein essor

Il s’avère que les ballons font déjà partie de cet arsenal américain, le Pentagone y ayant dépensé 3,8 milliards de dollars au cours des deux dernières années, selon Politico. Comme l’expert de l’industrie George Howell l’a posté sur LinkedIn, “Les ballons à haute altitude sont en fait une chose assez intelligente dans laquelle investir, ils sont bon marché, faciles à transporter, peuvent être déployés en grand nombre et sont indépendants de la charge utile”, ce qui signifie que pendant qu’ils sont plus susceptibles d’être porteurs de caméras ou de radars, dans certaines situations, les ballons pourraient déployer une arme.

L’entrepreneur militaire et fabricant de ballons Aerostar l’a dit encore plus crûment dans une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux cette semaine : “Même le ciel n’est pas la limite !”

Les ballons sont une technologie ancienne, sensible aux vents violents, mais leurs vulnérabilités se traduisent également par des avantages, car ils volent suffisamment bas pour éviter d’être détectés, explique George Nacouzi, ingénieur principal à la Rand Corporation. Il prédit “une certaine concentration sur la technologie anti-ballon”, y compris les “tueurs de ballons”.

Kevin Liu Huang, un entrepreneur qui rédige la newsletter Chiral Defence sur les tendances des investissements et des startups dans les technologies militaires, n’est pas préoccupé par un écart de ballon en soi, mais il considère cet épisode comme emblématique de la concurrence américano-chinoise sur les satellites et les drones. « C’est une sorte de compétition géopolitique très florissante », m’a-t-il dit. “C’est aussi une industrie et un marché très florissants.”

Ces tendances sont désormais susceptibles d’être exploitées par les entreprises technologiques privées américaines, les entrepreneurs militaires et les chercheurs qui étudient la course à l’espace, qui sont souvent financés par l’industrie elle-même. “Pékin développe rapidement ses secteurs gouvernemental et commercial de l’espace”, a déclaré Kari Bingen du Centre d’études stratégiques et internationales lors d’une récente audition au Congrès. “Nous devons prendre des mesures urgentes et résolues pour maintenir notre avantage spatial.” L’année dernière, le représentant Mike Gallagher, une figure montante de la sécurité nationale républicaine, a fait valoir que le Pentagone devrait acheter des technologies satellitaires commerciales, qui, selon lui, évoluent plus rapidement que les efforts d’achat rigides du gouvernement.

Un signe de la popularité des startups de satellites et de l’espace est qu’elles sont devenues une porte tournante pour les militaires et les responsables du renseignement à la retraite. Le fournisseur d’images satellite Planet est l’un des gros investissements de l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt. Il y a aussi HawkEye 360, dont la constellation de satellites utilise la radiofréquence pour aider les clients militaires et du renseignement à suivre les événements ci-dessous, auxquels de nombreux anciens décideurs américains ont décampé, et Maxar Technologies, une société de satellites connue pour ses images haute résolution de la Terre.

Les implications de l’incident du ballon pour l’industrie de l’espace et des satellites ne se feront pas sentir immédiatement, mais une idée de ce qui pourrait arriver était évidente lors d’un événement la semaine dernière – avant que la nouvelle du ballon n’éclate – dans le centre de Manhattan organisé par la Silicon Valley Bank. Un membre du groupe de capital-risque America’s Frontier Fund a pris la parole lors d’un panel et a offert une franchise rare sur les avantages d’investir dans les technologies de pointe pour contrer la Chine. “Si la situation Chine / Taiwan se produit, certains de nos investissements pourraient être multipliés par 10, comme du jour au lendemain”, a déclaré le représentant du Frontier Fund américain lors de l’événement.

Le fonds est soutenu par Schmidt et le magnat de la technologie Peter Thiel, et dans son propre marketing compare ses investissements de pointe à l’urgence de la course spatiale américano-soviétique. McMaster, pour sa part, siège au conseil d’administration du fonds et en tant que membre du conseil d’administration de Shield Capital, un autre groupe d’investissement à vocation militaire dont les sociétés de portefeuille comprennent des sociétés satellites, comme Hawkeye, ainsi que des producteurs de drones.

“Souvenez-vous de 1957 avec le satellite soviétique”, a déclaré McMaster. “Peut-être que c’est un signal d’alarme que, hé, nous devons concurrencer plus efficacement le PCC, le Parti de la communauté chinoise, et ses actions contre nous.”