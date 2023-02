Le «ballon espion» chinois présumé avait la même taille qu’un immeuble de 20 étages, selon l’armée américaine | Nouvelles du monde

Un ballon espion chinois présumé qui a été abattu par les États-Unis au cours du week-end mesurait 60 m (200 pieds) de haut, ce qui est comparable à un immeuble de 20 étages.

Glen VanHerck, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), a déclaré aux journalistes que le ballon transportait également une charge de taille similaire à celle d’un avion commercial.

Il a ajouté qu’il pesait très probablement dans la région de 71e (1 000 livres).

Le ballon a été abattu avec un missile tiré par un avion de chasse F-22, à environ six milles marins de la côte près de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, ont annoncé dimanche des responsables du Pentagone.

Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie de la descente du ballon vers l’eau.

La hauteur du ballon, deux fois la taille de l’arbre de Noël du Rockefeller Center – ainsi que la charge – ont été des facteurs dans le “processus de prise de décision” pour attendre et abattre l’objet jusqu’à ce qu’il soit au-dessus de l’océan Atlantique, a rapporté NBC.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils craignaient que les débris ne causent des blessures, des morts ou des dommages aux biens des civils. Une autre préoccupation était que le ballon transportait peut-être des explosifs, a ajouté M. VanHerck.

Zone de sécurité mise en place dans les eaux de la Caroline du Sud

Lundi, les garde-côtes américains ont imposé une “zone de sécurité” temporaire dans les eaux au large des côtes de la Caroline du Sud, à la suite de la recherche et de la récupération des débris par l’armée.

Les responsables espèrent obtenir des informations précieuses sur les opérations du ballon en récupérant autant de composants que possible, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

La Chine a insisté sur le fait que le ballon était utilisé pour la recherche météorologique et d’autres recherches scientifiques et avait été dévié de sa trajectoire.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la fusillade de “réaction excessive évidente” qui “viole gravement les conventions internationales”.

Le pays a mis en garde contre de “graves répercussions” tandis que la Maison Blanche a déclaré que le vol du ballon au-dessus des États-Unis n’avait rien fait pour améliorer les relations déjà tendues avec la Chine.

La Chine s’excuse pour le ballon au-dessus du Costa Rica

Lors d’une déclaration, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’un autre ballon avait été repéré au-dessus de l’Amérique latine après avoir “sévèrement dévié” et avoir été affecté par les conditions météorologiques.

Selon une brève déclaration du ministère des Affaires étrangères du Costa Rica, l’ambassade de Chine à San José “s’est excusée pour l’incident”, tout en insistant sur le fait que le ballon était axé sur la recherche scientifique.

À l’époque, les avions avaient été avertis, mais aucune autre mesure n’avait été prise, selon le directeur de l’aviation civile.