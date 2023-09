Le « ballon espion » chinois n’espionnait pas, selon le chef militaire américain

Les agences de renseignement américaines pensent désormais que le mystérieux engin a réellement dévié de sa trajectoire, a déclaré Mark Milley à ABC News.

Un soi-disant chinois « Ballon espion » abattu au large de la côte est des États-Unis en février n’a en réalité recueilli aucun renseignement, a déclaré dimanche le président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley, à CBS News. Pékin a insisté dès le départ sur le fait que le ballon n’était pas un engin de surveillance.

« La communauté du renseignement, son évaluation – et c’est une évaluation de haute confiance – [is] qu’aucun renseignement n’a été collecté par ce ballon », Milley a déclaré à la chaîne américaine.

Le ballon en question est apparu dans le ciel de l’Alaska en janvier, avant de dériver vers le sud et de traverser les États-Unis. Son vol à haute altitude a finalement pris fin lorsqu’il a été abattu au large des côtes de Caroline du Sud début février. Tout au long de son voyage et pendant des mois après, les responsables américains ont affirmé que le ballon avait été envoyé à travers les États-Unis pour recueillir des renseignements pour Pékin.

En avril, des responsables anonymes ont déclaré à NBC News que le ballon avait fait « passages multiples » sur les sites militaires américains pour intercepter les communications électroniques, avant qu’ils « a augmenté sa vitesse » dans une tentative « pour le sortir de l’espace aérien américain le plus rapidement possible. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé le gouvernement chinois « à la fois inacceptable et irresponsable » pour avoir fait voler le ballon au-dessus du territoire américain et a annulé en réponse une visite prévue à Pékin. La Chine a soutenu que le ballon était un engin civil qui avait dévié de sa trajectoire, une explication que Milley admet maintenant qu’elle était possible.

« Ces vents sont très forts » Milley a déclaré, faisant référence aux courants au-dessus d’Hawaï qui ont dirigé le ballon vers l’est à travers les États-Unis. « Le moteur particulier de cet avion ne peut pas aller contre ces vents à cette altitude. »

Bien qu’il ait révélé que le ballon ne collectait pas de renseignements, Milley a déclaré à ABC News qu’il était équipé des capteurs et émetteurs nécessaires pour ce faire. « Je dirais qu’il s’agissait d’un ballon espion dont nous savons avec un haut degré de certitude qu’il n’a reçu aucun renseignement et n’a transmis aucun renseignement à la Chine », il a dit.