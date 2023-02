Le ballon espion chinois exacerbe les tensions entre la Chine et les États-Unis

Les tensions ont atteint un paroxysme alors que les deux plus grandes économies du monde se rapprochent de plus en plus d’une confrontation totale. La décision à gros enjeux de la Chine de lancer illégalement un ballon espion dans l’espace aérien américain a déclenché une réaction en chaîne.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le lancement du ballon était une représailles à l’annonce par les États-Unis et les Philippines d’étendre la présence militaire américaine sur la nation insulaire. De toute évidence, le tit-for-tat intensifie rapidement les tensions et pourrait voir la relation déjà acrimonieuse des concurrents de longue date descendre au point de non-retour.

Chaque nation s’est donné des coups de poing ces dernières années. Une guerre commerciale; expulsion de diplomates; et une guerre de mots complète le degré de combat. Maintenant, cependant, les coups de poing laissent des traces. La Chine, malgré les consternations de la Maison Blanche, continue de tenir la Russie proche. Ceci en dépit des efforts continus de l’Occident pour isoler Moscou pour son invasion unilatérale et illégale en Ukraine.

En résumé, une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, a provoqué un énorme malaise à Pékin. Sa visite a mis la Chine en état d’alerte, notamment des avions de chasse effectuant des survols inquiétants lors de la visite de la députée.

Même après cet imbroglio, le président Joe Biden poursuit ses affirmations selon lesquelles les États-Unis défendront avec véhémence le pays d’Asie de l’Est en cas d’invasion chinoise.

Ces déclarations continues du commandant en chef n’ont fait qu’attiser les tensions. Néanmoins, malgré des accès d’agression croissante, Pékin et Washington ont toujours trouvé le moyen d’invoquer la soupape de sécurité proverbiale pour relâcher la pression. Un engagement à maintenir des lignes de communication ouvertes a toujours été la clé pour apaiser les tensions et faire baisser la température. Cette soupape de sécurité, cependant, commence à montrer de plus en plus de signes d’usure.

Récemment, la Chambre des représentants contrôlée par les républicains a facilement adopté une résolution créant un comité spécial bipartisan pour la Chine. Pendant ce temps, 146 démocrates ont rejoint une majorité de républicains soutenant la mesure. Le comité nouvellement créé, composé de sept républicains et de cinq démocrates, “se concentrera sur les progrès économiques, technologiques et sécuritaires du Parti communiste chinois et sur la concurrence stratégique entre Pékin et Washington”.

Cinq jours seulement après que les États-Unis ont abattu le ballon espion chinois, la Chambre des représentants a adopté à une écrasante majorité une résolution condamnant la Chine pour ses actions. La résolution a été adoptée par la chambre 419-0. En plus de dénoncer Pékin pour ses pratiques trompeuses, la mesure appelle l’administration Biden à tenir le Congrès “au courant de l’évolution de l’incident”.

La Chine est devenue l’un des derniers problèmes qui unissent les deux parties dans un climat politique national de plus en plus partisan et polarisant. Les entreprises chinoises de télécommunications et de technologie, notamment Huawei, ZTE et TikTok, ont galvanisé les forces des dirigeants des deux partis politiques. Le profond puits de méfiance à l’égard de la nation communiste est profond. Les législateurs du Congrès et les chefs d’État se joignent à l’effort pour affronter ce qu’ils considèrent comme un danger clair et actuel pour la sécurité nationale des États-Unis.

LA FUITE D’UN MÉMO AUGMENTE LE SCÉNARIO D’APOCALYPSE

Soulignant la politique intérieure comme moteur des tensions en cours, DeWardric McNeal, directeur général de Longview Global et ancien responsable de l’administration Obama travaillant sur la Chine, a déclaré : « La relation bilatérale entre les États-Unis et la Chine, qui était déjà assez mauvaise, est maintenant bloquée à ce état dans un avenir prévisible. En raison de la politique intérieure des deux pays, aucune des deux parties ne peut capituler ou s’accommoder de l’autre, je ne vois pas beaucoup de place pour mettre le plancher sous cette glissade vers le bas.

Comme si les derniers événements n’étaient pas suffisants pour mettre à rude épreuve une situation déjà enseignée et hypersensible, une note de service divulguée du Pentagone a accéléré le scénario apocalyptique. Le général quatre étoiles américain Mike Minihan a présenté les arguments en faveur d’une guerre entre les États-Unis et la Chine dès 2025. Le mémo, qui a envoyé des ondes de choc dans tout Washington, déclare : Le grand (c’est-à-dire un conflit avec la Chine) arrive. Et il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons testés d’une manière que nous n’avons pas été testée depuis longtemps. Il poursuit en disant qu'”ils (la Chine) mettent leurs capacités sur le terrain plus rapidement que nous”.

Certains ont rejeté le mémo. Un responsable du Pentagone a déclaré que les opinions du général ne représentaient pas le département de la Défense. Cependant, les commentaires de Minihan ne sont pas les premiers à prédire un conflit militaire direct avec la Chine. En 2021, l’amiral Philip Davidson a témoigné devant un comité sénatorial que “la menace chinoise contre Taiwan se manifesterait… d’ici 2027”.

Le discours annuel sur l’état de l’Union prononcé par le président Biden a offert un exemple flagrant de la prescience de ces deux responsables de la défense.

Lors de son discours au Congrès, le président Biden a déclaré avec force : Si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons. La relation sino-américaine est une énigme qui continuera à se dérouler de manière à la fois grande et petite. L’agression continue de la Chine dans les mers de Chine méridionale a mis ses voisins, dont beaucoup sont des alliés américains, sur les nerfs. De plus, le bellicisme du président Xi envers Taiwan croît de façon exponentielle. Un affrontement est inévitable. Et sur la base des déclarations du président Biden, il en va de même pour la réponse militaire américaine à un tel affrontement.

Langage inquiétant et actions tout aussi inquiétantes de l’Est et de l’Ouest. Les dénonciations et les rejets par les responsables du Pentagone américain trahissent les actions en cours de renforcement militaire en Asie-Pacifique. De plus, les actions récentes de la Chine, consistant à lancer illégalement un ballon espion dans l’espace aérien américain, illustrent la grande tolérance d’un président chinois au risque de provoquer une réponse américaine. Tous laissant deux superpuissances semblant préparer leurs objectifs et avoir l’intention (bien que prétendant le contraire) de tirer.