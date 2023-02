Le «ballon espion chinois» élève la paranoïa américaine à de nouveaux sommets

La chasse au dirigeable de surveillance présumé dans le ciel américain montre que Joe Biden a peu de pouvoir pour contenir les faucons anti-Pékin

Au cours des derniers jours, les États-Unis ont succombé à une frénésie politique à propos d’un ballon chinois à haute altitude, qui, selon Pékin, est conçu pour surveiller la météo, mais que les responsables américains ont qualifié de “ballon espion”.

Utilisation du terme “espionner” le décrire est rapidement devenu courant, mais il doit être traité avec prudence étant donné que les États-Unis utilisent souvent ce mot pour décrire des choses qu’ils ont tendance à ne pas aimer de la Chine, qu’il y ait ou non des preuves, par exemple, comme nous en avons discuté la semaine dernière, les réfrigérateurs.

Le monde a regardé les États-Unis plonger dans un délire auto-orchestré, qui a finalement conduit le président Joe Biden à donner l’ordre d’abattre le ballon au-dessus de la Caroline du Sud. Pour lui, c’était purement une question de position politique intérieure, car les républicains bellicistes l’ont ridiculisé comme faible pour sa décision initiale de laisser le ballon seul par prudence.

Il est très révélateur qu’après le “ballon espion» a été abattu, des responsables anonymes du Pentagone ont déclaré aux médias américains que des avions similaires étaient entrés dans l’espace aérien américain à trois reprises sous l’administration Donald Trump. Apparemment, personne n’a pensé à en informer le public jusqu’à ce qu’ils puissent être utilisés pour améliorer l’apparence de Biden en comparaison. Et bien sûr, «responsables anonymes du Pentagone » sont les sources les plus pratiques, générant des titres qui façonnent l’opinion publique et le débat politique sans avoir besoin de preuves ou de responsabilité.

En savoir plus Biden explique le retard du retrait du ballon

Aux États-Unis, le débat politique concernant la Chine est brisé, déséquilibré au point qu’il est impossible d’avoir une conversation rationnelle ou modeste sur le sujet dans l’arène politique sans sombrer dans l’hystérie et la paranoïa sauvage dignes de Red Scare. Si vous avez suivi la “conversation” et les appels à l’action, on pourrait penser que la Chine a commis une atrocité à grande échelle contre les États-Unis qui a exigé des représailles immédiates.

Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui cherchent à accroître les tensions avec la Chine contrôlent le débat américain au point qu’il est préjudiciable à l’administration, et il est donc impossible pour l’Amérique d’agir raisonnablement dans sa politique étrangère avec la Chine. Il y a déjà suffisamment de preuves de cela. L’administration Biden est, dans une certaine mesure, un passager dans l’élan toxique de politique étrangère anti-Pékin créé par Trump et ses alliés. Il n’y a pas grand-chose que Biden puisse faire à ce sujet même s’il le voulait, donc pour la Chine, tenter une diplomatie de bonne foi avec les États-Unis est une perte de temps.

La politique étrangère américaine fonctionne à travers la promulgation délibérée d’une hystérie de masse visant “ennemis officiels”. Les institutions de l’État, combinées aux médias, sont habiles à créer une atmosphère de peur, de menace et de paranoïa immenses envers quiconque s’oppose aux États-Unis, un héritage qui a commencé avec le maccarthysme pendant la guerre froide. Cette campagne de peur repose souvent sur des mensonges plutôt que sur des preuves, et l’ampleur des menaces est presque toujours exagérée. Les affirmations selon lesquelles Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et que la Russie s’est immiscée dans la sélection américaine en sont deux exemples contemporains.

Alors que la politique étrangère américaine fonctionne par consensus bipartite, ces récits paranoïaques sont repris par des politiciens qui exagèrent souvent les affirmations selon lesquelles leurs adversaires sont influencés, infiltrés ou agissent pour apaiser l’ennemi donné, pour marquer des points politiques nationaux, comme dans le faux “Collusion Trump-Russie” histoires. Ils mélangent des récits hystériques de politique étrangère avec des clivages partisans intérieurs meurtriers, et le résultat de tout cela est une politique étrangère dangereusement instable qui est prédisposée au bellicisme, parce que la raison perçue ou le compromis avec le “ennemi” devient un handicap politique intérieur.

En savoir plus La Chine qualifie l’incident du ballon de revers pour ses relations avec les États-Unis

En ce qui concerne la Chine, c’est devenu un problème sérieux. Comme le montre l’histoire du ballon, toutes les choses liées à la Chine servent maintenant à amplifier la paranoïa aux États-Unis. Bien que ces récits aient été soigneusement sélectionnés afin de fabriquer le consentement aux sanctions américaines et aux embargos technologiques sur la Chine, comme Huawei, ils sont devenus si profondément saturés qu’ils ont permis à de nombreuses personnalités politiques de voir un avantage à embrasser une guerre froide totale. agenda et d’étendre cette paranoïa à tout, comme, par exemple, TikTok.

Et dans cet environnement, comment est-il possible de trouver un équilibre dans la relation avec la Chine ? Lorsque l’hostilité est abondante à tous les niveaux de gouvernement, quel que soit le parti politique, toute tentative de réparer ou de réparer les relations avec la Chine peut être déraillée par ceux qui souhaitent intensifier considérablement les tensions ou provoquer Pékin chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Un autre exemple a été la visite de Nancy Pelosi à Taiwan, et la prochaine sera la visite de Kevin McCarthy. Ces affrontements délibérément mis en scène forcent la main de l’administration à agir pour sauver la face, et rendent politiquement coûteuse toute diplomatie avec Pékin.

Ce que cela montre, c’est que l’administration Biden n’a pas vraiment le contrôle du tout. En fait, il n’a aucun leadership, aucune pensée novatrice ou courageuse, et s’est contenté de suivre le courant extrêmement belliciste sur presque toutes les questions de politique étrangère. C’est ironique étant donné que Blinken a présenté sa visite à Pékin comme “gérant” la compétition entre les deux puissances, alors qu’en fait les comportements déstabilisateurs, agressifs et déséquilibrés viennent clairement d’un côté.

Cette saga brosse un tableau extrêmement pessimiste de la voie à suivre pour les relations américano-chinoises, car même s’il ne s’agit que d’un ballon, elle montre à quel point le climat politique américain à l’égard de la Chine est devenu déséquilibré et comment le président américain n’a ni contrôle ni capacité à gérer, il. La Maison Blanche prend des décisions basées sur des impulsions et des points de discussion populaires, et non sur l’intérêt national.