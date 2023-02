Le ballon espion au-dessus des États-Unis est en fait un «dirigeable civil» qui a dévié de sa trajectoire, selon la Chine | Nouvelles du monde

Un ballon espion menace les efforts visant à apaiser les relations américano-chinoises

La méfiance entre les Chinois et les Américains est aussi élevée qu’elle l’a été depuis des décennies.

Un incident comme celui-ci servirait à nourrir cette méfiance, peu importe quand il se produirait, mais survenir, comme il l’a fait, quelques jours seulement avant la visite très importante du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin pourrait sérieusement saper les efforts timides déployés des deux côtés pour tenter d’arrêter toute nouvelle détérioration des relations.

M. Blinken devrait atterrir à Pékin dimanche et avait prévu de rencontrer son homologue Qin Gang ainsi que Wang Yi, le plus haut diplomate chinois.

Une énorme quantité d’efforts diplomatiques laborieux auront été déployés pour rendre une telle visite possible – le fait que cela se produise est un progrès en quelque sorte.

Ces derniers jours, il a même été suggéré que M. Blinken pourrait rencontrer le président Xi Jinping lui-même.

Si tel est le cas, il serait le premier secrétaire d’État américain à se voir accorder ce niveau d’accès en cinq ans et ce serait un signe majeur que les deux parties envisagent sérieusement de tenter d’aplanir leurs relations profondément endommagées.

Le dirigeant chinois et le président américain Joe Biden ont tous deux reconnu lors de leur rencontre au sommet du G20 à la fin de l’année dernière qu’ils devaient faire plus pour s’assurer que leur méfiance et leur concurrence ne dégénèrent pas en conflit et en confrontation.

Cette visite faisait clairement partie de cet effort. Mais la reconnaissance mutuelle que la spirale des tensions n’est pas une bonne chose n’est pas la même chose que la reconstruction active de la confiance.

Cet incident sera probablement perçu par les Américains comme allant à l’encontre des deux. Et il y a, peut-être, une prise de conscience ici à Pékin du danger que représente cet incident pour ces efforts naissants.

En effet, lors d’une conférence de presse régulière à Pékin vendredi, il y avait une volonté claire de la part chinoise de contenir les spéculations.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la Chine “vérifiait” la situation et a ajouté : “Je tiens à souligner que tant que les faits ne seront pas clarifiés, la spéculation et le battage médiatique ne seront d’aucune utilité pour résoudre correctement le problème”.

Compte tenu du faible reflux des relations actuelles entre les deux, la visite de M. Blinken ne devait pas apporter de percée. Il s’agissait davantage d’une chance pour les deux parties de réaffirmer leurs positions et leurs lignes rouges et de garder les canaux de dialogue ouverts.

On ne saura probablement jamais si ce ballon espion a été délibérément programmé avant la visite ou s’il s’agit simplement d’un timing malheureux, mais s’il oblige M. Blinken à annuler, les ramifications pour le projet à plus long terme de contenir la détérioration des relations pourraient être très graves.