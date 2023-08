Le ballon du premier coup en carrière de Masyn Winn récupéré après le « mauvais pet cérébral » de Pete Alonso

L’arrêt-court recrue des Cardinals de St. Louis, Masyn Winn, a obtenu une balle de baseball souvenir à ramener à la maison après avoir enregistré son premier coup sûr dans la ligue majeure lors de ses débuts en MLB.

Mais ce n’était pas facile d’avoir le ballon après que le joueur de premier but des Mets de New York, Pete Alonso, l’ait jeté dans les gradins.

Winn, 21 ans, disputait son premier match en MLB vendredi soir lorsqu’il a battu un dribbleur sur la troisième ligne de base pour son premier coup sûr en carrière en fin de cinquième manche.

Alonso, après avoir reçu l’ordre de lancer le ballon hors du jeu, l’a jeté par-dessus le filet et dans les tribunes du premier but, derrière l’abri des Cardinals.

« Je n’en avais aucune idée », a déclaré Winn. « Quand je suis arrivé en premier, je ne pouvais pas vraiment penser à tout le reste. Mais quand j’ai entendu (l’entraîneur du premier but Stubby Clapp) était juste là, et il a parlé à Pete, il a dit: » Est-ce que tu viens de lancer cette balle dans le des stands?’

« Je ne pense même pas qu’il le savait au début. Il s’est d’abord excusé [base] et puis quand il est arrivé en deuxième [base] plus tard, il s’est également excusé. C’était un accident complet. J’ai trouvé ça assez drôle, surtout quand on a récupéré le ballon. »

Alonso a déclaré qu’il ressentait le poids de son erreur.

« Je me sens mal », a déclaré Alonso« Je ne voulais pas. Je sais que ça a l’air stupide, mais c’est juste un mauvais pet cérébral. Je sais que lancer le ballon dans les gradins, ça le prive d’un moment vraiment spécial. Je me sens vraiment mal en repensant à mon premier coup sûr, et je viens juste de renvoyer la balle dans la pirogue. Je me sens horrible. Je me sens comme une merde. C’est juste dans le feu de l’action que tu te perds en quelque sorte.

Faits saillants de la victoire des Mets sur les Cardinals

Après que la foule du Busch Stadium ait éclaté en chantant « Rendez-le! », Le fan qui a récupéré le ballon l’a donné à un responsable de la sécurité de l’équipe en début de sixième manche.

« J’essayais de ne pas craquer quand je l’ai entendu », a déclaré Winn. « C’était très drôle, et je suis vraiment content qu’elle l’ait rendu, et je suis content d’avoir pu lui signer un ballon. »

Winn a déclaré après le match qu’il ne gardait pas le ballon pour lui.

« Je pense que tout le monde se souviendra de son premier coup sûr dans la ligue ou de son premier retrait au bâton dans la ligue », a déclaré Winn. « Je suis super excité d’avoir récupéré le ballon. J’espère que j’obtiendrai le premier coup sûr supplémentaire et que ma mère pourra obtenir le premier coup sûr. »

Winn, le choix de deuxième ronde des Cardinals lors du repêchage de la MLB 2020, est allé 1 pour 4 lors de la défaite 7-1 des Cardinals contre les Mets.

Reportage de l’Associated Press.