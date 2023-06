« Le Ballon d’Or n’est plus important pour moi, les prix individuels ne sont pas ce qui compte »: Lionel Messi

Lionel Messi a déclaré que le Ballon d’Or n’était pas important pour lui après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Messi, qui a remporté le prestigieux Ballon d’Or pour un record à sept reprises, est à nouveau l’un des principaux prétendants à remporter le ballon d’or cette année, cependant, l’Argentin ne pense pas beaucoup au prix individuel.

Messi a récemment quitté le Paris Saint-Germain après son séjour de deux ans dans la capitale française. L’Argentin est prêt à signer l’Inter Miami qu’il a lui-même annoncé.

Messi, qui est sans doute le plus grand joueur à jouer le jeu, a dirigé le football européen pendant environ 15 ans et son déménagement à Miami est présenté comme une rupture dans l’histoire de la Major League Soccer. Le joueur de 34 ans a apparemment rejeté l’offre de plus d’un milliard de dollars du club saoudien Al Hilal. Il était également sur le point de déménager dans son ancien club de Barcelone, mais cela ne s’est pas produit après que le club ait tardé à offrir à Messi un contrat officiel. L’Argentin lui-même voulait rejoindre Barcelone mais ne voulait pas se mettre dans une situation où il se trouvait il y a quelques années où le club ne lui avait pas proposé de prolongation de contrat malgré l’accord informel dû aux règles de la FFP.

Messi est actuellement en Chine avec l’équipe d’Argentine pour leur match contre l’Australie. On lui a demandé si le prestigieux ballon d’or lui importait encore, qui est décerné au meilleur joueur de l’année.

« Est-ce que le Ballon d’Or compte pour moi ? Non, ce n’est plus important pour moi. Je l’ai toujours dit, les prix individuels ne sont pas ce qui compte pour moi, mais les prix collectifs sont les plus importants. Le prix le plus important en ce moment est la Coupe du monde, le plus grand prix pour moi », a déclaré Messi à Titan Sports en Chine.

L’Argentine jouera le match amical de jeudi contre l’Australie au stade des travailleurs de 68 000 places à Pékin.

Le match est une répétition du match nul des huitièmes de finale entre les équipes de la Coupe du monde à Doha, que l’Argentine a remporté 2-1.