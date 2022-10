Le ballon de la Coupe du monde “Main de Dieu” de Diego Maradona sera mis aux enchères

Le ballon utilisé lorsque Diego Maradona a marqué son but “Main de Dieu” contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 a été mis aux enchères par l’arbitre tunisien qui était en charge du match et qui a raté le handball le plus célèbre du football.

Graham Budd Auctions a déclaré jeudi qu’ils s’attendaient à ce que le ballon Adidas de 36 ans, que possède l’arbitre Ali Bin Nasser, rapporte entre 2,7 et 3,3 millions de dollars lorsqu’il sera mis en vente en Grande-Bretagne le 16 novembre, quatre jours avant le Mondial. Coup d’envoi de la Coupe du Qatar.

Le but qui a donné à l’Argentine une avance de 1-0 en quart de finale contre l’Angleterre à Mexico est entré dans la légende de la Coupe du monde. Maradona a sauté comme pour diriger le ballon mais l’a plutôt frappé devant le gardien Peter Shilton. Les joueurs anglais ont protesté auprès de Nasser mais le but a été maintenu. Maradona a plaisanté par la suite en disant qu’il avait été marqué “un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu”, menant à son nom emblématique.

Maradona a utilisé le même ballon, le seul utilisé en quart de finale, pour son brillant deuxième but quatre minutes plus tard. Le grand argentin a couru à 68 mètres de sa propre moitié de terrain et s’est faufilé devant la moitié de l’équipe d’Angleterre avant de passer le ballon devant Shilton. Ce but a été élu but du siècle en Coupe du monde en 2002.

L’Argentine a remporté le match 2-1 et a remporté la Coupe du monde, et le tournoi a lancé Maradona comme l’un des plus grands joueurs du jeu. Maradona est décédée en 2020 à l’âge de 60 ans.

“Ce ballon fait partie de l’histoire du football international”, a déclaré Nasser dans un communiqué de Graham Budd Auctions. “C’est le bon moment pour le partager avec le monde.”

Le maillot porté par Maradona lors de ce match contre l’Angleterre a été vendu pour 9,3 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en mai, ce qui était à l’époque le prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un souvenir sportif. Le record a été battu par une carte de baseball Topps Mickey Mantle de 1952, qui s’est vendue 12,6 millions de dollars en août.

Nasser vendra également aux enchères le maillot d’arbitre qu’il portait pour le quart de finale, a déclaré Graham Budd Auctions, et un autre maillot que Maradona a signé pour son “ami éternel” lors d’une réunion des années après le match.

