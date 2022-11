Le ballon de la Coupe du monde “Hand of God” de Maradona vendu pour 2,4 millions de dollars

LONDRES (AP) – Le ballon frappé par Diego Maradona pour son but “Main de Dieu” lors de la Coupe du monde 1986 a été vendu aux enchères pour près de 2,4 millions de dollars par l’arbitre qui a raté le handball le plus célèbre du football.

Ali Bin Nasser, l’ancien arbitre tunisien qui a arbitré le quart de finale entre l’Argentine et l’Angleterre au Mexique, était propriétaire du ballon Adidas de 36 ans qui a été vendu aux enchères Graham Budd à Londres pour 2 millions de livres (2,37 millions de dollars) mercredi.

Ben Nasser a déclaré avant la vente aux enchères qu’il estimait que c’était le bon moment pour partager l’objet avec le monde et a exprimé l’espoir que l’acheteur le mettrait en exposition publique.

Le but de Maradona qui a donné à l’Argentine une avance de 1-0 lors de ce match contre l’Angleterre – mais qui n’aurait pas dû être autorisé – fait désormais partie de la légende du football.

Maradona a sauté comme pour diriger le ballon, mais à la place, il a frappé le gardien anglais Peter Shilton. Maradona a plaisanté par la suite en disant qu’il avait été marqué “un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu”, menant à son nom emblématique.

S’exprimant avant la vente aux enchères, Bin Nasser a déclaré : « Je n’ai pas pu voir clairement l’incident. Les deux joueurs, Shilton et Maradona, me faisaient face par derrière.

“Conformément aux instructions de la FIFA émises avant le tournoi, j’ai demandé à mon juge de ligne de confirmer la validité du but – il est revenu à la ligne médiane indiquant qu’il était convaincu que le but devait être maintenu. À la fin du match, l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Bobby Robson, m’a dit : “Vous avez fait du bon travail, mais le juge de touche a été irresponsable.”

Maradona a marqué un deuxième but brillant contre l’Angleterre seulement quatre minutes plus tard avec le même ballon – le seul utilisé en quart de finale. Il a couru à près de 70 mètres de sa propre moitié de terrain et s’est frayé un chemin devant la moitié de l’équipe d’Angleterre avant de faire glisser le ballon devant Shilton pour porter le score à 2-0. Ce but a été élu but du siècle en Coupe du monde en 2002.

L’Argentine a remporté le match 2-1 et a remporté la Coupe du monde. Maradona est décédé en 2020 à l’âge de 60 ans. La prochaine Coupe du monde au Qatar, qui commence dimanche, sera la première depuis la mort de Maradona.

Le maillot porté par Maradona contre l’Angleterre a été vendu en mai pour 9,3 millions de dollars, à l’époque le prix le plus élevé payé aux enchères pour un souvenir sportif. Cela a été battu par une carte de baseball Topps Mickey Mantle de 1952, qui a coûté 12,6 millions de dollars à New York en août.

