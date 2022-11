Le ballon de la Coupe du monde 2022 prend un coup – juste après avoir rencontré la tête de Harry Maguire

La star anglaise Harry Maguire n’a peut-être pas marqué lors de la Coupe du monde 2022 – mais il a réussi à dégonfler un ballon.

Le défenseur de Manchester United est un choix controversé en ce moment, compte tenu de son manque d’action au niveau national, mais a été au centre de tout pour l’Angleterre, obtenant sa tête sur des centres américains pour dégager le ballon.

Maguire est bien connu pour sa grosse tête – et il a même réussi à dégonfler un ballon en le dirigeant.

Harry Maguire d’Angleterre en action lors du match du groupe B de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et les États-Unis au stade Al Bayt à Al Khor, au Qatar (Crédit image : Serhat Cagdas/Agence Anadolu via Getty Images)

L’Angleterre a commencé par bien conserver la possession du ballon, prenant la piqûre de la presse américaine, Harry Kane ayant la première chance des Trois Lions après neuf minutes, qui a dévié en corner – quelques minutes plus tard, il s’est retrouvé pour un vélo. coup de pied pour se connecter avec un centre de Bukayo Saka mais n’a pas eu l’occasion. Kane n’est qu’à deux buts du record de tous les temps de Wayne Rooney pour l’Angleterre et aimerait le battre à la Coupe du monde, après n’avoir enregistré que deux passes décisives et échoué à marquer contre l’Iran.

Weston McKennie a sans doute eu la chance de la première demi-heure, cependant, après que les États-Unis soient entrés dans le match. Le milieu de terrain de la Juventus avait fait une course dans le penalty et a dérivé dans l’espace loin de Kieran Trippier, rencontrant un centre de Timothy Weah avec un balancement de la jambe droite.

Heureusement pour l’Angleterre, McKennie a réussi à saisir l’occasion par-dessus la barre transversale, au grand soulagement de Trippier et de son gardien de but, Jordan Pickford, qui l’ont regardé naviguer, enraciné sur place. Yunus Musah, quelques minutes plus tard, a fait dévier un effort à longue portée de Declan Rice et dans la poigne reconnaissante du gardien d’Everton.

L’Angleterre a reçu un autre avertissement après 32 minutes lorsque l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a secoué la barre transversale. La défense anglaise n’a pas été assez rapide pour fermer la ligne avant des États-Unis et lorsque Pulisic a coupé son pied droit, son effort depuis le bord de la surface de réparation a semblé prendre une touche de Pickford avant de secouer les boiseries d’un angle difficile.

Weston McKennie des États-Unis contrôle le ballon sous la pression de Mason Mount (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Vers la fin de la première mi-temps, l’Angleterre a commencé à reprendre un peu le contrôle. Tout d’abord, Luke Shaw a fait incroyablement sur le flanc gauche pour renvoyer un ballon à Bukayo Saka, qui ne pouvait pas suffisamment enrouler son pied autour du ballon pour avoir un tir clair au but. Quelques minutes plus tard, Mason Mount était libre dans le demi-espace gauche et a piqué les gants du gardien américain Matt Turner avec un entraînement d’environ 25 mètres.

Les deux équipes ont commencé avec 21 des 22 joueurs qui ont commencé les premiers matches. L’Angleterre s’est alignée avec la même formation 4-3-3, optant pour un arrière-quatre malgré les informations selon lesquelles Kyle Walker était revenu d’une blessure pour s’insérer dans la défense. Gareth Southgate a déclaré que le même XI méritait “d’y retourner”.

Les États-Unis, quant à eux, ont effectué un changement par rapport à l’équipe qui avait commencé contre le Pays de Galles, optant pour l’attaquant d’Antalyaspor Haji Wright plutôt que pour le tueur à gages de Norwich City Joshua Sargeant. Les États-Unis ont choisi de rester inchangés sur le plan défensif malgré les discussions autour du défenseur de Nashville Walker Zimmerman – qui a concédé le penalty converti par Gareth Bale. Zimmerman est le seul joueur de la formation qui ne joue pas dans son club de football en Europe – Gregg Berhalter ayant déclaré dans le passé qu’il préférait les stars jouant outre-Atlantique, par opposition à la Major League Soccer.