Le ballon chinois au-dessus des États-Unis suscite un malaise bien en dessous

BILLINGS, Mont. (AP) – Le ballon chinois dérivant au-dessus des États-Unis et révélé pour la première fois au-dessus du Montana a créé un buzz en bas parmi les résidents qui se demandaient initialement ce que c’était – et se demandent maintenant ce que signifie son arrivée au milieu d’un chœur d’alarmes déclenchées par les élus.

Le ballon a secoué les tensions diplomatiques alors qu’il continuait de se déplacer au-dessus du centre des États-Unis vendredi à 60 000 pieds (18 288 mètres). Le secrétaire d’État Anthony Blinken a brusquement annulé un prochain voyage en Chine.

La curiosité à propos de l’orbe du ciel flottant a balayé Internet, avec des termes de recherche tels que “où est le ballon espion maintenant?” et “Spy Balloon Tracker” déferlant sur Google. Il n’y a pas encore de tracker de ce type, mais quelques chaînes de télévision de Saint-Louis ont proposé des flux en direct granuleux du ballon.

Les internautes ont posté des vidéos bancales et des photos de taches blanches dans les sections de commentaires et les flux spéculatifs. Et les chasseurs de tempêtes en ligne, plus habitués à suivre les systèmes déchaînés et les nuages ​​​​en entonnoir, ont proposé des mises à jour sur la trajectoire du ballon à travers un ciel sans nuages.

Dans le Montana – qui abrite la base de l’armée de l’air de Malmstrom et des dizaines de silos de missiles nucléaires – les gens doutaient de l’affirmation de Pékin selon laquelle il s’agissait d’un ballon météo qui avait déraillé. Et le gouverneur et les membres du Congrès ont demandé à l’administration Biden pourquoi l’armée ne l’avait pas immédiatement fait tomber du ciel.

“Je me demande si nous aurions même découvert cela si les gens ne l’avaient pas repéré à Billings”, a déclaré Chase Doak, un habitant de la ville du sud du Montana qui semble avoir capturé certaines des premières séquences vidéo et photographies connues de le ballon.

“Il doit être retiré du ciel d’une manière ou d’une autre”, a ajouté Doak. “Et si la Chine assume maintenant ses responsabilités, elle doit répondre de la raison pour laquelle elle est ici dans notre espace aérien.”

Un ballon blanc avec ce qui semblait être un panneau solaire suspendu en dessous a été vu au-dessus de Billings mercredi après-midi, à peu près au même moment où l’aéroport local a été temporairement fermé et un jour avant que le Pentagone ne déclare qu’il suivait un ballon espion chinois au-dessus de l’État.

Les spéculations initiales sur ses origines allaient de l’étranger à l’extraterrestre.

Todd Hewett de Billings a déclaré que son fils de 10 ans, Matt, avait vu le ballon et avait pensé qu’il s’agissait d’une comète qu’il cherchait. Hewett a obtenu des images tremblantes, utilisant un téléphone portable pour prendre une vidéo à travers un télescope, et est reparti sceptique quant à l’affirmation chinoise selon laquelle il s’agissait d’un ballon météorologique civil. Il voulait que le gouvernement fédéral agisse.

“Abattez-le”, a-t-il dit. “Si nous pouvions en quelque sorte percer le fond pour permettre à une partie du gaz de s’échapper afin de permettre une descente plus contrôlée (cela) serait bien .. mais si nous ne pouvons pas le faire … faites-le exploser.”

Le Montana a une certaine expérience des ballons lancés par des adversaires : le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale a ciblé l’ouest des États-Unis avec des « bombes à ballons » incendiaires qui ont flotté au-dessus de l’Amérique du Nord avec des plans pour blesser les gens et déclencher des incendies de forêt. Plus de 30 des bombes en papier de riz ont atterri dans le Montana, selon la Montana Historical Society.

Dans l’Oregon, cinq enfants et une femme enceinte lors d’un pique-nique à l’église ont été tués en 1945 lorsqu’ils ont trouvé l’une des bombes et qu’elle a explosé.

Vendredi à Kansas City, Missouri, le National Weather Service a déclaré avoir reçu des informations faisant état d’un gros ballon dans la région métropolitaine de Kansas City et publié deux images d’orbes blanches prises depuis le bureau de la station météo à Pleasant Hill, Missouri. Le service a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un ballon du National Weather Service.

Un graphique généré par un outil en ligne de la National Oceanic and Atmospheric Administration a été partagé avec impatience sur Facebook, montrant la trajectoire du ballon dans le sud des États-Unis.

Les bureaux locaux du Service météorologique national ont également été invités à intervenir sur Twitter, où les habitants ont demandé si le ballon leur appartenait. Non, fut leur réponse.

Tami Hansen, 44 ans, a vu le ballon au-dessus de Columbia, dans le Missouri, et a dit qu’elle n’était pas très préoccupée par l’objet volant au-dessus de sa ville.

« J’ai entendu toutes sortes de pensées. Est-ce un ballon espion, est-ce un ballon météo ? Qui sait maintenant ? C’est ce que c’est », a-t-elle déclaré. “Nous essayons vraiment de ne pas devenir trop politiques ici”, a-t-elle déclaré.

Le sénateur américain du Montana, Jon Tester, qui préside le sous-comité des crédits de défense, a déclaré qu’il tiendrait une audience pour obtenir des réponses de l’administration Biden. Il a qualifié les actions de la Chine de “menace claire”.

Le représentant Ryan Zinke a envoyé un sondage aux électeurs tôt vendredi disant que le ballon était toujours au-dessus de l’État et demandant s’il devait être abattu. Lorsque le Pentagone a déclaré que le ballon avait depuis dérivé au-dessus du centre des États-Unis, Zinke a évoqué la possibilité que la Chine ait plus d’un ballon au-dessus des États-Unis.

« Je ne sais pas si c’est le seul ballon. Nous avons demandé ces réponses », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press. Il a dit que le ballon aurait dû être abattu. “Le message que cela donne à nos alliés est que nous ne sommes pas capables de gérer un ballon”, a-t-il déclaré.

Les républicains du Montana sont devenus de plus en plus francs ces dernières années sur le fait que la Chine représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Un projet de loi en instance devant la législature de l’État interdirait aux « adversaires étrangers » de posséder, de louer ou de louer des infrastructures ou des terres agricoles essentielles. Son parrain républicain avait désigné la Chine comme étant intéressée à acquérir des terres et des ressources aux États-Unis pour « les aider dans leurs efforts d’espionnage ».

Le fort sentiment anti-chinois marque un changement par rapport à il y a quelques années à peine, lorsque le sénateur américain du Montana Steve Daines s’est rendu en Chine, a accueilli l’ambassadeur de Chine lors d’une visite dans un ranch du Montana et a aidé à conclure un accord pour exporter plus de bœuf vers la Chine.

L’accord sur le boeuf a ensuite échoué et le républicain s’est transformé en un critique virulent de la Chine.

“Ce n’est pas la première fois qu’un ballon chinois pénètre dans l’espace aérien américain au-dessus de zones sensibles de sécurité nationale”, a déclaré Daines dans un communiqué vendredi à l’AP. “Je ne pense pas que quiconque pense qu’il s’agissait simplement d’un avion civil.”

Matthew Brown et Amy Beth Hanson, Associated Press