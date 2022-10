Le ballet de la main stellaire par 128 interprètes en fauteuil roulant vous laissera hypnotisé

Pour la majorité des gens, les formes d’art ont été une source de tranquillité car elles les font se sentir calmes et détendus. Tout le monde a le droit de s’exprimer à travers un art quelconque, la danse et la musique étant les plus populaires. Ces 128 interprètes ont conquis le cœur d’Internet avec leur « ballet des mains ». Réalisé lors de la cérémonie de passation des pouvoirs de clôture des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, le clip devient désormais viral sur Twitter. La vidéo a déjà reçu plus d’un million de vues. Le clip montre le chorégraphe français Sadek Waff menant la danse. Derrière lui se trouvent 128 personnes dans un ensemble entièrement noir créant des mouvements de mains fascinants et synchronisés. Jetez un œil au clip ici:

128 artistes en fauteuil roulant. Le chorégraphe français Sadek Waff dirige un fascinant ballet des mains lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020… pic.twitter.com/dl0Dai82C9 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 24 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux sont impressionnés par la merveilleuse danse. Il a montré que l’art est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’y impliquer. Pour eux, toute la chorégraphie était une merveilleuse démonstration de créativité. Quelque chose qui devrait être vu par le monde entier. C’est aussi pourquoi certains ont été déçus que les Paralympiques n’aient pas la même couverture que les Olympiques. Un utilisateur de Twitter a commenté : « Si seulement les réseaux diffusaient les Jeux paralympiques de la même manière que les Jeux olympiques, nous ne trouverions pas cela 2 ans plus tard.

si seulement les réseaux diffusaient les paralympiques de la même manière que les jeux olympiques, nous ne trouverions pas cela 2 ans plus tard. — sarah ♿️ (@gimponastick) 24 octobre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « La mise en scène/chorégraphie française me fascine depuis que j’ai vu les cérémonies d’ouverture olympiques et assisté aux cérémonies de clôture à Albertville. Stark, surréaliste, mais visuellement saisissant. C’est magnifique et vous comprenez le message.

La mise en scène/chorégraphie française me fascine depuis que j’ai vu les cérémonies d’ouverture olympiques et assisté aux cérémonies de clôture à Albertville. Stark, surréaliste, mais visuellement saisissant. C’est beau et tu as compris le message. —Tom Weigman (@tweigman) 24 octobre 2022

“Une exposition de pure joie de participer et d’incroyables chorégraphies”, lit-on dans un troisième commentaire.

C’est tellement spectaculaire ! https://t.co/qpxx7uUKq1 – Ajay Kamath (@ ajay43) 25 octobre 2022

https://www.instagram.com/reel/CTXZfRMiU6w/?utm_source=ig_web_copy_link

Sadek Waff a également fourni un aperçu des coulisses de la répétition de la performance, ainsi qu’une vidéo de lui enseignant la chorégraphie.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici