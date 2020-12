Glenn Maxwell en sait une ou deux choses sur les interrupteurs.

L’Inde a finalement brisé sa séquence de défaites après que les Men in Blue aient surclassé l’Australie mercredi dans le troisième et dernier ODI à Manuka Oval.

En tant que premier frappeur, l’Inde a été réduite à 152/5 lorsque Ravindra Jadeja (66 sur 50) et Hardik Pandya 92 (76) ont pris les choses en main alors que le duo en a pris 300 pour l’Inde avec les 100 derniers points en seulement 51 livraisons. .

A la recherche de 303 sans David Warner dans l’équipe, l’Australie a lutté malgré le capitaine Aaron Finch (75 sur 82) pendant encore un demi-siècle.

Les frappeurs de l’ordre du milieu ont repris de l’élan avec Cameron Green (21), Alex Carey (38) et Ashton Agar (28) gardant les hôtes en chasse. Mais il y avait un batteur qui était toujours au milieu et gardait les quilleurs indiens sur leurs orteils – Glenn Maxwell.

Maxwell, qui a eu une sortie IPL oublieuse pour Kings XI Punjab en 2020, est revenu à son élément habituel de jaune dans la série ODI avec des performances brillantes consécutives. Mercredi n’a pas été différent pour le frappeur qui a lancé sa batte pour un rapide 59 (38) avec trois limites et quatre six.

Cependant, un six est sorti de la chauve-souris de Maxwell, captivant toutes les personnes présentes et le monde extérieur.

Au 43e renversé par le spinner Kuldeep Yadav, le droitier Maxwell a dansé sur le terrain et a envoyé le troisième lancer pour un géant six de 100 mètres. Attendez, il y a plus. C’était à l’envers.

Il est difficile de décrire l’enregistrement avec des mots, alors allez-y:

Ceux qui ont été témoins du tir ridicule ont écrit leurs pensées sur Twitter.

c’est un énorme six et il semble qu’il ne l’a pas attrapé correctement. Il aurait pu frapper Auckland s’il s’était décentré https://t.co/K2iR2ZxAUp – Paul Colgan (@Colgo) 2 décembre 2020

Jasprit Bumrah s’est finalement amélioré à Maxwell avec un yorker parfait et a finalement été scalpé pour 59 au 45e.

L’Inde a enregistré sa première victoire de la série ODI avec 13 points, tandis que l’Australie a scellé la série 2-1.