Le balayage du week-end place la Colombie-Britannique au deuxième rang au sommet du classement de Hockey Est

BOSTON – Le hockey masculin n°2 du Boston College a remporté le balayage du week-end contre l’Université n°1 de Boston avec une victoire de 4-3 devant 6 300 spectateurs bondés à l’Agganis Arena samedi soir. Les Eagles se sont améliorés à 18-4-1 au total et à 11-3-1 dans Hockey Est ; tirant même en tête du classement de la ligue avec les Terriers à 16-6-1 et 11-3-1.

La Colombie-Britannique a réussi à éliminer cinq des six pénalités et un gardien de but de première année Jacob Fowler (Melbourne, Floride) s’est tenu entre les poteaux pour 31 arrêts. Fowler a réalisé son 29e de la saison sur une contre-attaque de la BU. Un long rebond sur la jambière du gardien a déclenché l’attaque de la Colombie-Britannique alors qu’il était étudiant de première année Will Smith (Lexington, Massachusetts.) porté la rondelle dans la zone et sur une passe en une-deux avec un défenseur diplômé Jacob Bengtsson (Stockholm, Suède) a tiré un tir qui a constitué le but gagnant.

La première période a été entièrement BU pendant les cinq premières minutes alors que la Colombie-Britannique n’a enregistré aucun tir avant 5:11 après le début du match. Des mineurs de rugosité correspondants ont dégagé la glace pour un 4 contre 4 avec Fowler debout pour deux arrêts.

Les pénalités consécutives de Terrier ont permis au Boston College de bénéficier d’un avantage de 1:17 à 5 contre 3. Après que BU ait survécu à un bâton cassé, les Eagles ont capitalisé après la prochaine mise au jeu en tant que recrue Gabe Perreault (Hinsdale, Illinois) a trouvé le fond des filets. Un peu plus d’une minute plus tard, quelques secondes après que le deuxième Terrier soit sorti de la surface, le défenseur de deuxième année Lucas Gustafsson (Atlanta, Géorgie) a réussi un rebond devant Mathie Caron pour un avantage de deux buts.

BU, qui a dominé la Colombie-Britannique 11-8 en première période, a réduit l’écart à un but grâce à un but en avantage numérique dans la dernière minute de la première de Shane Lachance. Les Terriers ont égalisé le match en début de seconde grâce à un but de Sam Stevens. Immédiatement après le penalty au milieu de la période, Fowler a réussi un arrêt en tant que senior Gentry Shamburger (Atlanta, Géorgie) a été libéré du banc des pénalités et est allé en tête-à-tête au filet, mais Caron a refusé de maintenir le score à 2-2.

En transition, étudiant de deuxième année en Colombie-Britannique Coupeur Gauthier (Scottsdale, Arizona) a été laissé seul dans le cercle et a marqué à travers les cinq trous pour placer les Eagles en tête 14:12 après le début du deuxième. Gauthier, qui a inscrit son 19e but en deuxième période, a été envoyé au banc des pénalités quelques instants plus tard pour contre-vérification. Fowler a réalisé cinq arrêts, dont deux coup sur coup sur des tirs de Lachance, alors que la Colombie-Britannique a réussi un autre avantage numérique de Terrier.

NOTATION

1er 10h08 avant JC Gabe Perreault ( Will Smith , Eamon Powell )

1er 11h21 avant JC Lucas Gustafsson ( Jacob Bengtsson , Oskar Jellvik )

1er 19:46 BU Shane Lachance (Ryan Greene, Quin Hutson)

2ème 3:39 BU Sam Stevens (Luke Tuch)

2ème 14:12 avant JC Coupeur Gauthier ( Ryan Léonard Jellvik)

3ème 13h45 avant JC Will Smith (Bengtsson)

3ème 17h49 BU Macklin Celebrini (Lane Hutson, Greene)

NOTES DE JEU

La Colombie-Britannique a marqué en avantage numérique (Perreault) pour la première fois depuis le 19 janvier à Merrimack.

Three Eagles a enregistré des matchs multipoints avec Will Smith enregistrant son septième dans une séquence de 10 matchs consécutifs avec au moins un point.

Fowler a totalisé 32 arrêts pour son septième match de 30 ou plus cette saison.

Gauthier a prolongé sa meilleure séquence de points en carrière à 13 matchs, ce qui est à égalité avec Josh Nadeau du Maine pour la plus longue séquence au pays cette saison.

Le but de Perreault en première période était son neuvième de la saison et son deuxième du week-end.

Le Boston College visite UMass Lowell vendredi prochain pour un concours à 19h15.