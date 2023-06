Le balayage des White Sox apporte du réconfort, mais un mois difficile et décisif vous attend

CHICAGO —Lorsque vous démarrez une saison avec des objectifs de contention à 7-21, presque tous les voyages en voiture peuvent être étiquetés comme « définissant la saison » jusqu’à nouvel ordre.

Encore neuf matchs lamentablement décevants sous 0,500 après la victoire 6-2 de dimanche, avec environ six à sept semaines pour définir leur position dans la date limite des échanges, les White Sox ont désespérément besoin de s’établir dans la course AL Central. Et d’une manière qui va au-delà « Je n’arrive pas à croire qu’ils sont à moins de 10 matchs ! » à sortir de la quatrième place de la division la plus faible du baseball. Quoi de plus utile qu’un tronçon où une série à Seattle représente la seule équipe avec un dossier perdant qu’elle jouera pour le reste du mois?

« Nous allons à New York et jouons dans un club de balle difficile », a déclaré Jake Burger, regardant devant les Yankees tout en portant toujours un maillot de corps rouge imbibé de sueur et de Gatorade. « Nous avions besoin de ce balayage. Nous devons continuer à obtenir des résultats et à tout mettre en place.

Le grand chelem de Burger dimanche était le premier coup de circuit des White Sox du week-end alors qu’ils ont battu les Tigers 11-3 en trois matchs. L’explosion de Burger était un retournement tardif de ce qui avait autrement été un ensemble décourageant de performances offensives et a fourni plus de points en un seul coup que les Sox n’avaient réussi dans l’un des deux premiers matchs du set. Il a également scellé un balayage, fait un vainqueur de Liam Hendriks lors de la Journée nationale des survivants du cancer et récompensé un personnel de lanceurs des Sox qui a accordé trois points en 28 manches.

Sox PR souligne que Liam Hendriks a remporté la victoire lors de la Journée nationale des survivants du cancer —James Fegan (@JRFegan) 4 juin 2023

Mais lorsque la moitié inférieure des manches se jouait, très peu du week-end s’est senti dominant. Le triomphe en extra-manche de samedi était moche au point d’être historiquement remarquable. Mais la nature horrible du départ des White Sox réduit leur attention à simplement se traîner dans le classement. Balayer les Tigers les a poussés à moins de 5 matchs et demi du Minnesota, leader de la division.

« Quelle que soit la façon dont nous les aurons, nous les prendrons », a déclaré le partant Michael Kopech, dont les sept bonnes manches dimanche n’ont été gâchées que par une explosion de deux points de Spencer Torkelson. « Lorsque nous gagnons, nous ressentons assez bien cette énergie. Nous avons connu des hauts et des bas, des dérapages difficiles. L’essentiel est que tout le monde veut gagner là-dedans. Et quand nous nous battons dur et repartons avec une série comme nous l’avons fait cette fois, l’énergie monte définitivement.

« S—, j’étais sur le monticule il y a trois semaines et ils scandaient ‘Vendez l’équipe' », a déclaré le releveur Keynan Middleton dimanche matin. « Honnêtement, je m’y attendais. Lorsque cela se produisait, nous étions sous-performants. C’est le lit que nous avons fait. Maintenant, nous sommes mieux placés et ça se voit quand les fans sortent comme ils l’ont fait l’autre soir. Même après notre mauvais départ, j’ai l’impression que nous allons dans la bonne direction.

Middleton, 29 ans, n’a jamais joué en séries éliminatoires, ce qui le harcèle. Sortant d’être une invitation non inscrite au printemps, obtenant le feu vert de l’entraîneur des lanceurs Ethan Katz pour utiliser davantage son changement et lancer certains des meilleurs baseball de sa vie, les White Sox (26-35) s’inscrivent comme son dernier et le plus grand chance de lancer des manches cruciales en octobre. Et donc il s’échauffait pour la 10e manche – après avoir demandé au manager Pedro Grifol qu’il était apte à lancer pour une troisième journée consécutive – avant que le ballon volant de Burger ne franchisse le mur du champ gauche. Son receveur d’enclos a abandonné son échauffement dans le but d’obtenir un souvenir pour le joueur de champ intérieur qui frappait.

« Plus que de garder cette équipe ensemble (à la date limite), nous sommes tous ici ici gagnants », a déclaré Middleton. « Ces gars-là veulent gagner. Tous ces gars étaient en séries éliminatoires il y a quelques années à peine. Ils veulent revenir. »

Quand on veut, on peut. Mais la voie implique une percée offensive encore en développement. Selon Sports Info Solutions, aucune infraction n’a quitté la zone plus que les White Sox jusqu’à la fin avril, car l’accent mis sur l’intersaison et le printemps sur les décisions de swing n’a pas porté ses fruits immédiats. Depuis lors, les Sox ont fait des sessions sur leur simulateur iPitch autant une partie programmée et réglementée de leur routine d’avant-match que la pratique au bâton. Alors que certains de leurs fidèles les plus productifs notaient des séparations prononcées entre la maison et la route, les Sox ont commencé à traîner sur la route une version allégée de la machine installée dans leur club-house. L’objectif était de maintenir une routine productive consistant à voir à l’avance à quoi ressembleront les terrains qu’ils verront ce soir-là et à pratiquer des choix intelligents.

« Cela ne se produit pas aussi rapidement que nous le souhaitons, comme ils le souhaitent », a déclaré Grifol. «Je crois vraiment qu’à un moment donné, ces gars-là vont résoudre ce problème ensemble. Ils vont devenir chauds ensemble, et ça va être vraiment agréable à voir. Il y a beaucoup de talent ici, il y a beaucoup de bon travail qui est fait. Et ce n’est pas seulement un travail monotone, c’est un travail créatif, ce sont de nouvelles choses, de nouvelles prises de décision, de nouveaux programmes dans ces machines. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider ces gars à s’améliorer et à se préparer pour les matchs. Je suis convaincu que cela va arriver à un moment donné, espérons-le plus tôt que plus tard.

Sous Grifol, frappant les entraîneurs José Castro et Chris Johnson et le reste des entraîneurs, ce sont les mêmes problèmes qui ont tourmenté cette liste l’année dernière et la seconde moitié de 2021 sous un personnel différent. La performance va à l’encontre de l’accent mis sur la discipline de la plaque que Grifol a adoptée depuis sa conférence de presse d’introduction. Plus tôt dans la saison, Grifol s’est souvenu qu’à l’époque où il était entraîneur des frappeurs, il refusait de parler d’ajustements sur les balançoires qui n’étaient pas des balançoires lors des frappes, car il considérait la sélection du terrain comme ce indispensable à la réussite. Cette discipline suffisante de la plaque reste absente explique en grande partie le fait d’être assis à la quatrième place avant le mois le plus difficile du calendrier du baseball.

Mais pour avoir schématisé un revirement encore improbable, Grifol a fondé sa conviction que ce personnel était à la hauteur de ses antécédents.

« Si vous le regardez, nous avons eu des gars ici qui ont eu des années incroyables dans le passé, et ils ne sont toujours pas devenus chauds », a déclaré Grifol. « Ils ne l’ont toujours pas fait. Eloy (Jiménez) a eu sa séquence de 13 matchs avec coup sûr ou quoi que ce soit, mais il n’a toujours pas encore vraiment chaud. (Andrew Benintendi) n’a pas encore eu chaud. (Tim Anderson) n’a pas encore eu chaud. (Luis Robert Jr.) est devenu chaud pendant quelques semaines ici et là. Dans l’ensemble, ce sont des gars qui l’ont fait à ce niveau, à un niveau élevé, qui n’ont pas encore eu chaud. Ils vont chauffer à un moment donné. Peut-être que ça arrive tout d’un coup. Il faut continuer à travailler, c’est tout. Continuez à travailler et allez jouer le jeu dur et jouez pour gagner.

Peut-être que si cela se produit ce mois-ci – et certainement si ce n’est pas le cas – cela définira la saison des White Sox.

(Photo : Kamil Krzaczynski / USA Today)