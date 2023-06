Le balayage des Mets par les Braves était encore plus impressionnant que vous ne le pensiez

Ce que les Braves d’Atlanta ont fait lors de leur balayage à domicile de trois matchs contre les Mets de New York était tout simplement historique pour la franchise NL East.

Alors que les Braves d’Atlanta ressentent une pure exaltation, les Mets de New York ressentent une pure agonie.

Atlanta a terminé un balayage à domicile de trois matchs contre son rival le plus détesté. Les Braves ont maintenant 8,5 matchs les séparant des Mets dans la course NL East. Ce qui a rendu cette série de trois matchs si impressionnante pour les Braves, c’est que pour la première fois de l’ère moderne, ils ont surmonté des déficits de trois points pour gagner consécutivement. Nous pouvons remercier la bombe à trois coups d’Ozzie Albies pour cet exploit.

Atlanta ne peut pas lever le pied avec les Nationals de Washington qui viennent en ville pour trois.

Ensuite, New York devra affronter une équipe étonnamment forte des Pirates de Pittsburgh sur la route ce week-end.

L’un des meilleurs aspects du baseball est que vous pouvez jouer le lendemain et nous montrer tout ce que vous avez.

Le balayage de la série des Braves d’Atlanta contre les Mets de New York était d’une variété historique

Chaque équipe connaît des hauts et des bas tout au long de la saison. Atlanta est peut-être plus chaude que Hansel en ce moment, mais il y aura presque certainement un moment où Braves Country passera en mode panique à part entière à propos de la mauvaise performance de l’équipe dans une autre série de matchs. Cependant, cette série de balayage des Mets frappe différemment. Avec moins de matchs de division maintenant, cela aurait pu briser leur volonté.

Regarder. Les Mets sont bien trop talentueux pour être mauvais aussi longtemps, mais je ne pense pas non plus que les Braves vont s’effondrer. Nous devons également garder un œil sur les Marlins de Miami, qui jouent tranquillement du très bon baseball au cours des deux derniers mois et changent. Quant aux Mets, on a l’impression que soit eux, soit les Phillies de Philadelphie pourraient faire les séries éliminatoires, mais pas les deux.

En fin de compte, les Mets vont devoir recoller les morceaux, tandis que les Braves vont devoir continuer sur leur lancée. Ces rivaux de division se rencontreront plus tard cet été, peut-être avec des enjeux encore plus importants en jeu. Pour l’instant, Atlanta a remporté neuf de ses 10 derniers matchs contre les Mets. Je ne sais pas si cette séquence de domination se poursuivra, mais je suis absolument favorable à ce que cela se produise.

Réussir quelque chose d’historique contre votre âpre rival est tout un exploit pour n’importe quelle équipe.