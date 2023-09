Le balayage des Aces de Las Vegas pour un voyage en finale de la WNBA prouve leur courage

A’ja Wilson a été une destructrice de mondes au cours du mois dernier. Elle a terminé la saison régulière en marquant au moins 30 points dans chacun des trois derniers matchs tout en tirant à 68 pour cent sur le terrain. Elle a enchaîné en devenant la première joueuse de l’histoire de la WNBA à marquer 30 points lors de trois matchs consécutifs en séries éliminatoires, ajoutant deux interceptions et 3,3 blocs par match, alors que les Aces de Las Vegas balayaient le Sky de Chicago au premier tour et mettaient les Wings de Dallas sur le terrain. au bord de l’élimination vendredi soir.

Compte tenu du mois de septembre organisé par Wilson, on s’attendait à ce qu’elle soit la force offensive la plus dominante de Las Vegas alors que les Aces tentaient de clôturer Dallas lors du troisième match. Mais ce n’était pas le cas ; les Wings ne la laissaient pas faire. En fin de compte, la totalité des contributions de haut en bas de la liste a abouti à une victoire de 64-61 pour Las Vegas alors que les Aces se sont qualifiés pour la finale de la WNBA pour une deuxième saison consécutive et ont montré leur courage dans leur quête d’un nouveau championnat.

« C’est pour cela que ce groupe a travaillé pendant l’intersaison, étant en forme pour se verrouiller mentalement et y parvenir », a déclaré Kelsey Plum. «C’était un effort d’équipe complet. C’était vraiment cool d’être là en tant qu’unité, cela en dit long sur cette équipe et sur le personnage.

Il est devenu clair au début du match que Dallas consacrerait plus d’attention à l’arrêt de Wilson après son début dominant dans la série. Natasha Howard a obtenu la mission principale du double MVP, mais les Wings ont toujours envoyé un autre corps à Wilson. Ils ont choisi de ne pas garder Kiah Stokes ou Alysha Clark alors qu’elle était la cinquième joueuse sur le terrain, et ont essentiellement éloigné Wilson pour forcer le reste des As à les battre.

Las Vegas n’a pas beaucoup d’expérience en matière de victoire lorsque Wilson connaît une mauvaise soirée offensive, car elle n’a tout simplement pas de difficulté à marquer très souvent. En conséquence, les Aces ont d’abord eu du mal à percer cette défense dans le demi-terrain. Lorsqu’ils ont essayé de forcer le ballon à leur meilleur joueur, elle a eu du mal à contrôler la possession, ce qui a entraîné neuf revirements – son précédent record en séries éliminatoires était de quatre cadeaux – et Dallas a marqué 15 points sur les 20 erreurs de la tête de série n°1. La peinture a été bouchée pendant la majeure partie de la soirée, et même lorsque Las Vegas a tenté de conduire et de donner des coups de pied, les coups de pied ont été interceptés ou sont allés aux tireurs que les Wings laissaient délibérément ouverts.

Ce qui a aidé, c’est un plus grand engagement en faveur des réductions. Parfois, c’était Kiah Stokes qui se frayait un chemin vers le bord sans entrave parce que personne ne lui correspondait sur le périmètre, et elle captait une passe de déversement ou était en position pour un rebond offensif. Elle n’a récolté que quatre points, mais les Aces ont une fiche de 23-2 lorsque Stokes marque cette saison. Jackie Young a effectué quelques coupes opportunes dans le panier qui n’ont pas nécessairement abouti à des paniers au bord, mais ont suffisamment décalé la défense pour que la passe suivante crée un sauteur ouvert.

Les Aces ont utilisé Stokes comme plaque tournante de transfert sur la ligne des 3 points, exploitant l’espace créé par son défenseur s’affaissant dans le couloir. Ils ont déployé Wilson davantage comme écran s’ils ne pouvaient pas lui donner le ballon, qu’il s’agisse d’écrans décalés pour ouvrir une voie de conduite pour Chelsea Gray ou d’écrans arrière pour libérer Young pour un 3 points, ce qui a fonctionné à merveille pendant le match. -terminant la course 11-0.

« Lorsque nous sommes capables de mettre le ballon d’un côté à l’autre et d’effectuer notre deuxième action, notre mouvement secondaire, cela nous a un peu élargi le terrain », a déclaré Gray.

Cela a aidé Gray à réussir une série de tirs difficiles pour garder Las Vegas au contact. Sur ses sept buts sur le terrain pour un total de 15 points – un record d’équipe – une série de pull-ups, de fadeaways et de coureurs à arc élevé – tous sont venus avec une main devant son visage.

Les As se sont également attachés à l’autre bout du terrain. Young a tiré 3 sur 10 sur le terrain, mais elle a harcelé Arike Ogunbowale dans une performance de 8 sur 24 en tant que défenseur principal. Gray était forte sur Satou Sabally et a choisi ses places pour doubler au poteau, récoltant deux interceptions. Plum a eu une possession défensive critique dans les cinq dernières minutes, relevant Veronica Burton lors d’un drive. Clark a fait de même sur une possession qui a suivi, revenant en transition malgré l’absence d’un tir à 3 points pour contester un tir d’Ogunbowale au bord et préserver ce qui était alors un match nul.

Et Wilson a été à la hauteur de son statut de joueuse défensive consécutive de l’année. Sa présence a contribué à limiter Dallas à 50 pour cent de tirs dans la zone réglementée. Elle a enregistré 13 rebonds, deux interceptions, deux blocs et de nombreux autres combats, notamment en récupérant Natasha Howard sur un panier à 3 points sur l’aile qui aurait pu donner aux Wings une avance de deux points avec moins de quatre secondes à jouer.

« En fin de compte, il y a des défenses qui, lorsqu’elles sont totalement déterminées à retirer quelque chose, c’est aussi le reste du groupe qui doit venir pour aider et assouplir les choses », a déclaré Becky Hammon. «Je soupçonnais qu’ils allaient faire quelque chose parce qu’elle était complètement en larmes. Et ils ont fait leur ajustement. Et comme je l’ai dit, heureusement pour nous, notre défense – dont elle est toujours le point d’ancrage – nous a gagné ce match.

Hammon et les Aces préféreraient réaliser de plus belles séquences de basket. Comme elle l’a dit après le match, il s’agit d’un produit de divertissement et les gens ne veulent pas voir de jeux dans les années 60. Mais si gagner des championnats est ce qu’il faut pour remporter des championnats, c’est évidemment ce que Las Vegas fera.

« C’est un groupe spécial », a déclaré Gray. « Notre sang-froid dans nos groupes et à quel point nous étions serrés et enfermés avec chaque personne, que vous soyez dans le jeu ou hors du jeu, tous ceux qui entraient savaient ce que nous faisions, en particulier du côté défensif. Je ne voudrais donc pas entrer en guerre contre quelqu’un d’autre.

(Photo de Chelsea Gray : Cooper Neill/NBAE via Getty Images)