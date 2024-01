Le « balai de fer » polonais montre que les démocrates peuvent riposter

L’auteur est professeur agrégé de droit et de stratégie à l’Université d’Europe centrale de Vienne.

Depuis son arrivée au pouvoir le mois dernier après sa victoire aux élections polonaises d’octobre, le Premier ministre Donald Tusk a opté pour un règlement de comptes radical avec l’ancien régime populiste. Les premiers signes indiquent que son approche audacieuse est très prometteuse.

En mai 2023, Tusk – alors chef de l’opposition – a promis de « nettoyer » la Pologne, ravagée par huit années de régime populiste, «avec un balai en fer». De nombreux commentateurs y ont vu une simple posture. Mais les premières semaines au pouvoir de Tusk ont ​​montré qu’il pensait ce qu’il disait.

Quelques jours après que le président Andrzej Duda, un fidèle allié de l’ancien parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, a prêté serment dans le gouvernement de Tusk, la chaîne de télévision publique politisée de Pologne, connue pour ses messages xénophobes, homophobes et racistes, s’est brusquement éteinte. Le ministère de la Culture de Tusk a sommairement démis le conseil d’administration de la station et arrêté les émissions pour empêcher les dirigeants sortants d’attiser les tensions en retransmettant en direct la prise de contrôle du siège du groupe.

La semaine dernière, la Pologne a été stupéfaite par l’arrestation de deux personnalités politiques de droite, dont l’ancien ministre de l’Intérieur. Tous deux ont été dûment condamnés pour abus de pouvoir, mais pensaient pouvoir se cacher de la justice dans le palais présidentiel de Duda à Varsovie. La police, contrôlée par le gouvernement Tusk, leur a prouvé le contraire. Après que Duda ait quitté sa résidence pour une réunion, les deux fonctionnaires ont été arrêtés.

Un autre combat concerne le parquet. Une loi adoptée quelques mois avant les élections d’octobre tentait de lier les mains d’Adam Bodnar, ministre de la Justice de Tusk et ancien médiateur. La loi a transféré les pouvoirs de poursuite de Bodnar à un « adjoint » nominal, un agent de droite qui ne peut être limogé sans l’approbation de Duda. Mais Bodnar a déclaré nulle la nomination du député. Il a également renvoyé près de 150 procureurs occupant des postes lucratifs à Varsovie dans leurs bureaux provinciaux et a annoncé l’adhésion de la Pologne au Parquet européen.

Ces actions décisives, bien que brutales, surviennent à un moment où les démocrates du monde entier recherchent des stratégies pour faire face aux populistes. Aux États-Unis, par exemple, un débat intense fait rage sur la question de savoir si les longues poursuites judiciaires contre Donald Trump servent à stimuler sa campagne pour son retour à la Maison Blanche.

L’approche de Tusk est peut-être porteuse d’espoir. Certes, le nouveau gouvernement a suscité des critiques de la part d’une minorité d’experts qui remettent en question la légalité procédurale de certaines des mesures récentes.

Mais les résultats sont notables. Le ton des émissions de la télévision publique a complètement changé, tandis que l’ancien directeur général a abandonné le combat et a démissionné. Duda a condamné les arrestations à son domicile, mais a en même temps appelé au calme. Il a également lancé une procédure visant à gracier les hommes politiques arrêtés.

De manière quelque peu contre-intuitive, cette décision constitue une victoire pour l’État de droit. La grâce de Duda annule de facto sa tentative illégale d’absoudre les deux responsables en 2015. Une voie pourrait s’ouvrir pour que la Pologne puisse accéder aux fonds de relance post-pandémique de l’UE, gelés en raison des problèmes d’État de droit du pays.

Pourtant, le signe le plus important de la force de la stratégie de Tusk a été la réaction tiède des électeurs du PiS. Les manifestations autour du siège de la télévision publique ont rassemblé près de plusieurs centaines de personnes. La marche du 11 janvier à Varsovie, largement promue par l’opposition, a rassemblé des dizaines de milliers de participants mais n’a pas eu l’équivalent de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain en 2021.

Même si de nombreux problèmes peuvent survenir avec l’approche du « balai de fer », trois raisons expliquent le succès de Tusk jusqu’à présent. Premièrement, l’électorat populiste semble désengagé et démobilisé depuis l’arrivée du nouveau gouvernement. Comme cela ne durera peut-être pas longtemps, il serait sage que le gouvernement de Tusk affronte ses opposants dès le début de son mandat.

Deuxièmement, les militants populistes sont rarement héroïques. Pensez aux tentatives désespérées de Jair Bolsonaro, l’ancien président brésilien, pour éviter d’être arrêté en se cachant aux États-Unis après sa défaite électorale de 2022. Duda a été touchée par les supplications des épouses des deux fonctionnaires condamnés, qui semblaient terrifiées à l’idée que leurs maris purgent de longues peines de prison. Il réalisa que la seule façon de sauver ses alliés était de leur pardonner selon des procédures légales.

Enfin, les populistes de droite d’aujourd’hui – de Trump au Hongrois Viktor Orbán en passant par Jarosław Kaczyński, le leader du PiS – sont intrinsèquement darwiniens dans leur vision du monde. Ils ont construit leur personnalité politique sur la conviction que le plus fort est juste et qu’ils peuvent gagner en exploitant impitoyablement la dérive et l’indécision inhérentes à la démocratie. Tusk prouve que la démocratie peut riposter. Cela ne lui fera certainement pas aimer l’électorat de droite, mais cela peut engendrer un certain respect à contrecœur et, en fin de compte, une adhésion.