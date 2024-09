Le bal thématique de Detroit Bridgerton, la nouvelle expérience Willy Wonka

Les gens sont furieux après avoir payé des centaines de dollars pour assister à un « horrible » bal sur le thème de Bridgerton à Detroit. Maintenant que c’est devenu viral, vous pouvez absolument comprendre pourquoi.

Au lieu d’un dîner assis et d’une soirée dansante, ils ont eu droit à du poulet cru et à une danseuse de pole dance singulière. Les décorations semblaient si différentes de celles de la série Netflix qu’elles étaient au même niveau que la légendaire Glasgow Willy Wonka Experience.

L’événement a été organisé par une société appelée Uncle N Me LLC. Il n’était sous aucune licence de Netflix ou de Shondaland. Le site Web très limité ne donne pas exactement l’impression d’une compétence professionnelle.

Les billets allaient de 150 $ (112 £) à un prix vraiment exorbitant de 1 000 $ (750 £), selon le forfait choisi.

Le bal devait initialement avoir lieu le 25 août à Parc Beaconun espace vert à Détroit. Trois jours avant le bal, il a été déplacé vers le Club Harmonie Le bâtiment a été reconduit le 22 septembre « en raison de circonstances imprévues ». Les personnes qui n’ont pas pu assister à la date de septembre n’ont pas obtenu de remboursement pour leurs billets.

Une utilisatrice de X a affirmé que les organisateurs de l’événement avaient initialement essayé d’organiser le bal à l’endroit où elle travaillait, mais qu’ils n’avaient pas payé tout l’argent nécessaire à sa location.

L’événement était initialement prévu pour août. Il a été annulé et reporté au 22 septembre, et j’ai fini par tomber malade et je n’ai pas pu y aller. Ils n’ont pas fourni de remboursement et n’ont pas répondu aux e-mails de qui que ce soit demandant un remboursement. À ce moment-là, j’ai su que je m’étais fait arnaquer mdr pic.twitter.com/JTso3EyO0S — Rachel Eaton @ Realta (@rayleearts) 24 septembre 2024

Rachel Eaton, utilisatrice de X, a publié une capture d’écran de l’e-mail qu’elle a reçu. Elle a dépensé 500 $ (374 £) pour son billet et son transport, plus d’argent pour sa robe. Elle n’a pas pu venir à la date ultérieure de septembre et n’a pas obtenu de remboursement.

Le bal a duré de 18 heures à minuit (même si je doute que beaucoup de gens soient restés six heures). Ce TikTok détaillé de dix minutes montre à quel point l’événement lui-même a été décevant.

Les billets n’ont pas été correctement vérifiés à l’entrée. Les gens ont dû faire la queue à l’extérieur sous la pluie pendant au moins une heure après le début de l’événement.

Les choses ne se sont pas améliorées une fois que les invités sont enfin entrés. Il y avait tellement de monde au premier étage qu’il était difficile de se déplacer.

La décoration était très décevante. Au lieu de lustres somptueux et de fleurs comme les boules de la série télévisée Bridgerton, cet événement avait quelques tapisseries murales roses scotchées.

Il y avait si peu de divertissement que les gens restaient assis au bord de la pièce à faire défiler leurs téléphones.

Les fêtards ont eu l’occasion de poser et de se faire photographier par cette actrice déguisée en reine Charlotte, qui ressemble très peu au personnage de Bridgerton.

On avait promis aux gens de la musique live toute la nuit, mais il n’y avait qu’un seul violoniste pour couvrir les trois étages de l’événement.

Apparemment, les fêtards pouvaient payer 40 dollars de plus (30 £) pour se faire prendre en photo sur ces chaises. Je ne sais pas combien de personnes ont accepté cette offre.

Les organisateurs n’ont pas réfléchi à la manière d’envoyer leurs photos aux gens, et se sont contentés de les envoyer par AirDropping. C’était un peu un problème si vous n’aviez pas d’iPhone.

Au lieu de rangées de danseuses de salon, les invités ont été divertis par une seule danseuse de pole dance. Je comprends que les personnages de Bridgerton passent beaucoup de temps nus. Mais la tenue de cette danseuse n’était pas tout à fait à la hauteur de l’opulence et de l’excès que les invités attendaient.

Les gens ont dit que la nourriture était épuisée au bout d’une heure, que le poulet était cru et que les gobelets avaient été réutilisés. C’est dégoûtant.

Les organisateurs de l’événement n’ont pas pensé à payer suffisamment de personnel de service, donc des assiettes sales ont été laissées traîner jusqu’à ce que les invités les débarrassent.

Apparemment, la nourriture s’est épuisée au bout d’une heure, et certaines étaient crues. Personne n’était là pour récupérer les assiettes, donc vous avez dû vous occuper vous-même des restes des inconnus pic.twitter.com/VpbZqHZxwS — Rachel Eaton @ Realta (@rayleearts) 24 septembre 2024

Les vêtements portés par les membres du personnel ne reflétaient pas vraiment Bridgerton.

Le site Internet avait promis que le point culminant du bal serait une compétition pour voir qui serait couronné diamant de la saison, et que le gagnant recevrait un prix en espèces. Rien de tout cela n’a eu lieu.

Les utilisateurs de Reddit ont été très frustrés par le bal à thème Detroit Bridgerton. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Nous sommes arrivés vers 18h50. Personne n’a demandé nos billets, alors nous sommes entrés. Tous les participants avaient l’air absolument parés, mais il n’y avait aucune direction. Nous avons essentiellement suivi la foule jusqu’au troisième étage où nous avons vu des VENDEURS LOCAUX vendre des marchandises comme si nous étions à un festival local. Écoutez, j’adore les KitKats japonais comme tout le monde, mais pas à un bal de Bridgerton. J’ai vu un type passer avec une boisson pétillante et dire : « pas d’alcool ». Après avoir vu des gens assis par terre, déçus, ma femme et moi sommes partis. Heureusement, nous avons rencontré d’autres clients déçus dans l’ascenseur et sommes allés au Candy Bar où nous avons tous passé un bien meilleur moment. »

Un autre a écrit : « Ma famille et moi venons de quitter le bal Bridgerton de Détroit. C’était absolument HORRIBLE. Il n’y avait nulle part où s’asseoir. Bien que la salle soit agréable, la décoration était clairsemée et extrêmement kitsch. Ce n’était même pas sur le thème de Bridgerton ! Nous avons dépensé 400 $ en billets pour une soirée complète.m « J’ai lu que l’entreprise événementielle a réalisé des centaines de milliers de dollars de revenus grâce à cet événement. »

Les organisateurs de l’événement ont commenté à la chaîne d’information WXYZ: « Nous comprenons que tout le monde n’a pas eu l’expérience qu’il espérait lors de notre dernier événement dimanche soir au Harmonie Club, et nous nous en excusons sincèrement. Notre intention était d’offrir une soirée magique, mais nous reconnaissons que des défis organisationnels ont affecté le plaisir de certains invités. » Vous pensez ?

Je pense que je vais continuer à regarder Bridgerton à la maison x

Uncle N Me LLC a été contacté pour un commentaire.

Articles connexes recommandés par cet auteur :

L’image de la reine Charlotte au bal à thème Bridgerton de Détroit est via le TikTok de moreofnita.