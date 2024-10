Le bal infernal 2008 – 2024

Photographie de Berlin présente Le bal infernal 2008 – 2024une exposition de Benita Souchodrev.

Elle le présente ainsi :

Dans le labyrinthe de la culture club berlinoise, les étiquettes et les limites disparaissent. Depuis plus de 30 ans, cette ville est un refuge pour ceux qui recherchent liberté et réinvention. La scène des clubs est plus qu’une simple évasion ; c’est une passerelle vers une nouvelle réalité où vous pouvez vous définir selon vos conditions.

Lorsque Benita Suchodrev a déménagé à Berlin en 2008, elle a été immédiatement attirée par la vie nocturne animée de la ville et par la riche diversité des groupes sociaux au sein de ce milieu. C’est ici qu’elle a commencé à documenter l’énergie unique de la vie nocturne de la ville à travers son objectif.

« Ma vie à Berlin est indissociable de cette œuvre. J’ai découvert la ville en prenant ces photographies », dit Suchodrev. Son étude à long terme a évolué au fil du temps, capturant l’essence d’une ville qui ne dort jamais.

Le 10 octobre 2024, l’exposition Le bal infernal inauguré à Fotografiska Berlin, comprenant des œuvres des archives de Suchodrev, ainsi que de nouvelles œuvres présentées pour la première fois.

Suchodrev prend des photos de manière intuitive, capturant souvent des moments de la hanche pour éviter d’altérer le flux naturel des événements en pointant trop délibérément son appareil photo. « Pour vraiment profiter d’une fête, j’ai besoin de mon appareil photo. Je suis pressé quand je photographie des gens authentiques et qui passent un bon moment. explique-t-elle. Pour Suchodrev, chaque sujet a une histoire et ses photos reflètent les récits cachés derrière chaque expression ou regard fugace. Chaque plan offre la possibilité d’imaginer les histoires inédites qui se cachent derrière les visages.

« Comme dans un rêve, il y a une certaine folie et une certaine magie dans tout cela : le scintillement névrotique des néons, la dissolution du soi dans une transe sur un rythme sinistre ou la mise en scène du bonheur avec un inconnu sur un canapé miteux dans une salle enfumée. chambre. Sous la façade du parti, ces moments parlent d’une partie plus profonde de la condition humaine : le désir incessant de se sentir libre physiquement et spirituellement. – Benita Suchodrev

La vie nocturne de Berlin, avec sa culture des clubs en constante évolution, reflète la transformation constante de la ville. Il prospère dans les espaces intermédiaires, des lieux qui offrent la liberté en échappant à l’ordre établi hors de leurs murs. Qu’il s’agisse du choix de se cacher derrière un masque ou d’abandonner toute prétention, de briser les barrières sociales ou d’adopter l’hédonisme, l’étude à long terme de Suchodrev Le bal infernal capture les moments éphémères et les personnages uniques qui définissent l’âme de Berlin.

Benita Souchodrev est née dans l’ex-URSS et a immigré aux États-Unis où elle a obtenu son baccalauréat en arts libéraux avec une spécialisation en histoire de l’art, avant de poursuivre une maîtrise ès arts en littérature anglaise et d’obtenir son diplôme avec les honneurs. Suchodrev a déménagé à Berlin en 2008 et a commencé une vaste documentation sur la scène artistique aux multiples facettes de la ville cosmopolite tout en travaillant sur divers projets photographiques. Elle s’est fait connaître grâce à la série 48 heures à Blackpoolune étude socioculturelle riche d’authenticité et de poésie, située dans la ville côtière éponyme.

Ses photographies ont été publiées dans les livres Des lions et des agneaux (Kehrer 2019), 48 heures à Blackpool (Kehrer 2018), Nachtleben Berlin : 1974 bis hier (Metrolit 2013) et Berlin maintenant (TeNeues 2009). Ses œuvres de portraits et documentaires primées ont été exposées dans des expositions individuelles et collectives aux niveaux national et international et font partie de collections majestueuses et privées. Suchodrev est également membre de l’agence de photographe FOCUS. Elle vit et travaille à Berlin.

Benita Suchodrev : Le bal infernal 2008 – 2024

11 octobre 2024 – 26 janvier 2025

Photographie de Berlin

Oranienburger Str. 54

10117 Berlin, Allemagne

https://berlin.fotografiska.com/fr

www.BenitaSuchodrev.com

https://agentur-focus.com/portfolio/benita-suchodrev