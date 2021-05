Le bal dans la pandémie COVID comprend des masques, la distanciation sociale mais toujours amusant

Le bal de fin d’année pandémique d’Alyssa Smith ne ressemblait en rien aux danses célèbres des films et de la télévision. Un maquillage soigneusement appliqué était dissimulé derrière des masques faciaux et la danse était restreinte, limitée à des carrés peints soigneusement délimités sur un terrain de football. Les élèves ont passé des intervalles de la nuit à grignoter des repas individuels pré-emballés.

C’était « assez bizarre ».

Mais c’était toujours magique, dit-elle. La nuit lui a donné la chance de se laisser aller, de s’habiller et de s’amuser avec ses amis – tous ensemble en un seul endroit. Cela a suscité le sentiment qu’elle n’avait pas vécu depuis plus d’un an.

« Beaucoup d’entre nous étaient tellement concentrés sur l’école cette année, parce que nous ne pouvions vraiment rien faire d’autre. Donc, en faisant ce bal de promo, nous avons pu en quelque sorte retourner au lycée et nous sentir jeunes, comme des adolescents à nouveau, » le Avondale, Arizona, se souvient un adolescent.

Pour de nombreux étudiants, le bal a couronné une année de déceptions et d’occasions manquées. Les danses de retour à la maison et les matchs de football bondés ont été annulés, ce qui a peut-être piqué le pire pour les lycéens, qui naviguaient simultanément dans le processus de candidature ardu. Prom n’a pas « rattrapé » l’année éprouvante, mais c’était un « dernier hourra » spécial pour beaucoup.

«Nous n’avions pas ces petits souvenirs de personnes âgées que nous étions censés faire», dit Smith. « Mais même si ce n’était pas un bal traditionnel, c’était définitivement une expérience à repenser et à se souvenir plus tard. »

‘La chose la plus proche de la normalité toute l’année‘

Le bal est traditionnellement caractérisé par des dîners, des danses et des rendez-vous. Le bal de promo modifié de Kailey Binkley a toujours coché ces cases. Bien que l’emplacement ait changé par rapport au lieu standard de l’école pour tenir compte de la liste des invités de plus de 160 personnes, Binkley était toujours en mesure de voir les visages de tout le monde, de prendre toutes les photos qu’elle voulait et de cimenter des souvenirs de son bal de finissants.

«Le bal de fin d’année est le seul jour de toute l’année scolaire où vous pouvez vous habiller, vous sentir jolie, vous maquiller trop, dépenser tout votre argent pour une robe scintillante, et personne ne peut vous juger», dit Binkley.

Ces «petites» caractéristiques d’un événement senior traditionnel ont atténué une partie du stress que Binkley a enduré au cours de l’année.

«Prom a vraiment aidé ma santé mentale et m’a donné la satisfaction que nous, en tant que communauté, traversons ensemble cette pandémie», dit-elle.

Smith a presque oublié ce que c’était que de «redevenir lycéen» – la nuit a servi de rappel.

«Ma partie préférée de mon bal était de me déguiser à nouveau avec mes amis», dit-elle. Même si elle attendait avec impatience une cuisine haut de gamme et un lieu glamour, ni l’un ni l’autre ne se sont révélés, prendre des photos, sortir et être maladroit s’est avéré «soulageant» après une année difficile.

Greta Poole de Roundrock, au Texas, ajoute que le simple fait de pouvoir voir ses amis était suffisant pour l’exciter pour le bal.

«C’était vraiment bien de voir des gens pour une fois, car je me sentais très seul pendant l’année scolaire parce que la plupart des gens étaient juste à la maison», dit Poole, ajoutant que le bal a revigoré un «sens de la communauté» qui manquait.

Enfin quelque chose ‘à attendre avec impatience’

Simone Moales de Windsor, Connecticut, ne s’attendait pas à un bal en personne après avoir raté des danses semi-formelles, interscolaires et plus encore. Elle était extatique et « agréablement surprise » quand son lycée a annoncé qu’un bal en personne était à l’ordre du jour. La sienne aura lieu fin mai.

«Ce bal a apporté une valeur et un lien plus profonds pour tout le monde», dit-elle. « C’est quelque chose auquel tout le monde veut participer. Tout le monde veut célébrer ensemble, parce qu’en ces temps incertains, on ne sait jamais quand on se reverra. »

Pour Anna Brent-Levenstein, le bal de fin d’année plus tard ce mois-ci marquera la première fois qu’elle verra tous ses amis à l’école depuis la pandémie. En raison de protocoles de distanciation sociale, son école secondaire de Chapel Hill, Caroline du Nord, a mis en œuvre un modèle de cohortes ou de groupes.

« Je passe définitivement plus de temps à y penser que je ne l’aurais fait dans une année normale, simplement parce que c’est l’une des seules choses auxquelles j’ai vraiment hâte », déclare Brent-Levenstein.

« Ça va être agréable d’être avec toute la classe une dernière fois avant le jour de la remise des diplômes. C’est ce que j’ai vraiment hâte de voir. »

Tous ces souvenirs et ces sentiments heureux sont arrivés grâce aux écoles qui ont tiré le meilleur parti d’une situation «difficile», disent les élèves.

«Mon école a organisé cette occasion spéciale au milieu de tout cela, et ils l’ont fait de la manière la plus sûre possible», reconnaît Binkley. « COVID a appris à tout le monde certaines choses, mais il nous a appris à ne rien prendre pour acquis. Vivez chaque instant comme si vous étiez sur le point d’être mis en quarantaine. »