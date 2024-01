Le baiser passionné de Taylor Swift et Travis Kelce sur le terrain glace le Super Bowl des Chiefs

Taylor Swift et Travis Kelce sont partout l’un sur l’autre. Le stade M&T Bank de Baltimore a éclaté au coup de sifflet final, des confettis tourbillonnant dans l’air alors que les Chiefs de Kansas City se qualifiaient pour le Super Bowl 2024 après avoir battu les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC dimanche. Célébrant cette grande victoire, Taylor Swift n’a pas perdu de temps pour déposer un baiser passionné sur les lèvres de la star Travis Kelce. Les tourtereaux ont été vus se blottir tandis que toute l’équipe était dans une ambiance de fête.

Taylor Swift a embrassé Travis Kelce sur le terrain après la victoire des Chiefs

Taylor Swift et Travis Kelce au M&T Bank Stadium de Baltimore (X still, OLIVIA REINER)

Alors que la grande annonce était faite, Taylor Swift est entrée sur le terrain, les yeux brillants de larmes et le cœur débordant de fierté. Le chanteur de 34 ans s’est approché pour féliciter Kelce, qui était entouré de ses coéquipiers et des caméras. L’ailier rapproché star venait de mener les Chiefs au Super Bowl 2024 grâce à sa performance exceptionnelle. Le chanteur, 12 fois lauréat d’un Grammy, a chaleureusement embrassé la star de la NFL avant de le couvrir de câlins et de louanges. Donna et Ed Kelce, ses parents, étaient témoins du moment sincère entre le couple. Jason et Kylie, le frère et la belle-soeur de Kelce, étaient également dans la suite pour soutenir les Chiefs.

Travis Kelce fait un discours hype pour la grande victoire de son équipe

Travis Kelce, de son côté, n’a pas hésité à vanter la grande victoire de son équipe. Faisant référence aux paroles des Beastie Boys “Vous devez vous battre pour votre droit de faire la fête”, l’ailier rapproché a fait écho aux mêmes paroles qu’il a utilisées l’année dernière lorsqu’ils ont remporté le Super Bowl 2023, s’adressant aux amis et à la famille des Chiefs.

Pendant ce temps, la chanteuse de Cruel Summer, accompagnée de ses amies proches Keleigh Sperry, Cara Delevingne et Brittany Mahomes, était là, riant et regardant les gestes de célébration de son copain au stade.

Caméra ‘va-t’en s’il te plaît’

Dans un autre moment viral capturé par la caméra, la chanteuse a été aperçue en train de demander à la caméra CBS de « s’éloigner » alors qu’elle se dirigeait vers elle dans le salon VIP du stade. Dans un clip promotionnel, Swift a été montrée en train de regarder un écran de télévision dans sa suite et, pendant quelques instants, elle a semblé prononcer ce qui aurait pu être « Va-t’en, s’il te plaît », avec une expression potentielle d’agacement.

