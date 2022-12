Le baiser de Brad Pitt et Margot Robbie dans “Babylone” n’était pas dans le scénario – il a été improvisé par Robbie

Margot Robbie n’allait pas laisser passer l’occasion de partager un baiser avec Brad Pitt. Les deux stars du film “Babylon”, qui sortira le mois prochain. Dans le film, les deux co-stars partagent un baiser, un moment qui n’était pas écrit dans le scénario et qui a plutôt été improvisé par nul autre que Robbie elle-même.

Robbie a parlé du moment dans un récent entretien avec E! Nouvelles.

“Ce n’était pas dans le scénario”, a expliqué Robbie à propos de la scène du baiser. “Mais je me suis dit : ‘Quand est-ce que j’aurai la chance d’embrasser Brad Pitt ? Je vais juste y aller.'”

Robbie a également parlé de la conversation qu’elle a eue avec le réalisateur Damien Chazelle qui a conduit à ce moment magique.

“J’ai dit, ‘Damien, je pense que Nellie monterait et embrasserait Jack'”, a-t-elle dit. “Et Damien était comme, ‘Eh bien, elle pourrait – attends, attends. Tu veux juste embrasser Brad Pitt.’ Et je me suis dit : « Oh, alors poursuis-moi en justice. Cette opportunité ne se représentera peut-être plus jamais. »”

Robbie a dit qu’elle et Chazelle avaient convenu que le baiser avait fonctionné pour son personnage. Quand est venu le temps de filmer la scène, le baiser a fini par être un moment dont Damien savait qu’il avait besoin pour faire le montage final.

“Il m’a dit : ‘Non, recommence. Ça marche vraiment'”, a expliqué Robbie.

Pitt n’était pas le seul avec qui Robbie s’est serré les lèvres pendant le tournage du prochain film. L’actrice de “Wolf of Wall Street” a partagé qu’elle avait également embrassé sa co-vedette Katherine Waterston.

“En fait, j’ai embrassé Katherine [Waterston]aussi, mais je ne sais pas si cela a fait la différence”, a déclaré Robbie lors de l’interview.

“Babylon” met en vedette Robbie dans le rôle de Nellie LaRoy et Pitt dans celui de Jack Conrad. Le film marque la troisième fois que les deux travaillent ensemble. Ils sont tous les deux apparus dans “The Big Short” en 2015 et étaient dans “Once Upon a Time…in Hollywood” en 2019.

“Babylon” sort en salles le 23 décembre.