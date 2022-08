Le "baiser accidentel" de Varun Dhawan pour Kiara Advani est ROYALEMENT trollé par KRK ; dit, 'Shoot karte huwe mood main...' [Watch Video]

L’un des films à succès de 2022 pour Bollywood a été Jug Jugg Jeeyo. Varun Dhawan et Kiara Advani ont joué un couple dont le mariage était sur les rochers dans cette comédie familiale au thème mature. Le couple a largement fait la promotion du film et a également fait un certain nombre de tournages de magazines. L’un d’eux était pour le magazine lifestyle Cosmopolitan. Une vidéo BTS du même devient virale. On peut voir Varun Dhawan et Kiara Advani poser comme un couple. Après un regard romantique, il l’embrasse légèrement. Nous ne savons pas si cela faisait partie du scénario, car Kiara Advani le frappe d’une manière adorable.

Il est fort possible que le baiser ait été planifié auparavant par le couple. On le sait, ils jouent un couple dans Jug Jugg Jeeyo. En les traînant, Kamaal R Khan a tweeté : “Jab Aadmi tire sur Karte Huwe Mood Main Aa Jata Hai Toh Kuch Aisa Ho Jata Hai.” Cela se traduit par ce qui se passe lorsqu’un acteur se met réellement dans une ambiance romantique en faisant de la romance à l’écran. Inutile de dire que les gens ont laissé des commentaires amusants sous le clip. En voici quelques uns….

Alors que la pandémie a été dure pour de nombreuses stars, la seule qui brille est Kiara Advani. Elle a eu des succès comme Jug Jugg Jeeyo, Bhool Bhulaiyaa 2 et d’autres. Et sans oublier le Shershaah acclamé par la critique et universellement aimé avec son beau, Sidharth Malhotra. Sa liste de films à venir a également fière allure. Elle a des films comme RC15, SatyaPrem Ki Katha et Govinda Naam Mera alignés pour la sortie.