Le bain de sang de Poutine dans le Donbass n’ira pas bien pour la Russie – mais une victoire de l’Ukraine aura un coût terrible pour Zelensky

LE plus grand blitz du bain de sang de Poutine ne peut se terminer que par une impasse ou une défaite écrasante pour la Russie.

Mais la victoire de l’Ukraine dans la bataille du Donbass aura un coût terrible pour ce pays courageux.

Reuter

L’assaut redouté de la deuxième vague du Kremlin a commencé par un bombardement dévastateur de roquettes, de chars et d’artillerie le long de 300 milles de la ligne de front.

Cela fait partie d’un assaut russe à trois volets visant à anéantir les soldats ukrainiens les plus endurcis au combat, qui y combattent depuis 2014.

Si les Ukrainiens réussissaient à faire des trous sur la ligne de front, nous pourrions assister aux plus grandes batailles de chars depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Au même moment, des colonnes russes chargent au sud de Belgorod, sur le sol russe, pour tenter d’encercler les troupes ukrainiennes par derrière.

Leur plan est de rejoindre les forces se déplaçant vers le nord depuis près de Marioupol, où elles sont enlisées depuis des semaines dans un siège, grâce à la défense héroïque de l’Ukraine.

Vous vous demandez peut-être pourquoi tous ces efforts pour le Donbass, une friche houillère pauvre à l’extrême est de l’Ukraine ?

Le tyran à deux visages Poutine affirme que le « but principal » de son attaque est de libérer le Donbass d’un gouvernement nazi à Kiev, la capitale ukrainienne.

La vérité est que la diatribe de Poutine à la veille de la guerre indiquait clairement qu’il voulait toute l’Ukraine.





Nous savons depuis des semaines maintenant qu’il s’attendait à ce que Kiev tombe en aussi peu que 72 heures, le reste du pays suivant peu de temps après.

Mais ses plans d’invasion ont été anéantis par la résistance féroce de l’Ukraine et la terrible logistique russe.

Lorsque les troupes de Poutine ont été contraintes de battre en retraite, le Kremlin a réduit ses ambitions.

Certaines parties de la région du Donbass – Donetsk et Louhansk – sont contrôlées par des séparatistes.

Trois jours avant l’invasion sanglante de Poutine, le tyran a officiellement reconnu les deux « républiques populaires » autoproclamées de Donetsk et Louhansk. Et leurs chefs fantoches l’ont immédiatement supplié d’envoyer des troupes pour les protéger.

Maintenant, Poutine essaie de s’emparer des parties du Donbass qui ne sont pas encore sous contrôle russe.

C’est un objectif massivement réduit d’essayer de donner à Mad Vlad quelque chose pour montrer que son massacre en valait la peine. Et il le veut d’ici le 9 mai – dans moins de trois semaines – à temps pour le défilé annuel du Jour de la Victoire en Russie.

Certaines conditions dans le Donbass favoriseront les troupes russes. Le terrain est beaucoup plus ouvert, avec moins de collines, de gorges étroites et de forêts qui ont favorisé les tactiques de guérilla de l’Ukraine.

La Russie a plus de troupes, plus de chars, de jets rapides et d’équipements militaires plus récents que les Ukrainiens. Et ils ont un nouveau général en charge. Le vétéran impitoyable de la Syrie, le général Alexander Dvornikov, a été parachuté pour tenter de coordonner les opérations et éviter le chaos observé au nord de Kiev.

Pourtant, l’armée ukrainienne a aussi beaucoup en sa faveur. Leurs positions dans la région du Donbass sont les mieux défendues du pays, car ils s’y battent depuis huit ans. Le terrain peut être ouvert, mais il est aussi mou et boueux.

LE MORAL EST ÉLEVÉ

Les chars et les camions resteront bloqués s’ils ne restent pas sur les routes, comme l’ont fait les troupes russes près de Kiev. Cela les expose à des embuscades et les empêche d’utiliser toute leur force.

Les troupes ukrainiennes du Donbass sont aguerries et farouchement motivées. Le moral est également élevé.

Ils se battent pour leur patrie et se disputeront chaque centimètre carré. Non seulement ils ont duré plus longtemps que la plupart n’ont jamais osé l’imaginer, mais ils ont infligé des pertes paralysantes aux unités russes, qui ont ensuite eu du mal à se regrouper.

A l’inverse, le moral des Russes est au plus bas. Il y a des problèmes de commandement et de contrôle. Certaines troupes ont refusé de se battre, selon des responsables occidentaux, tandis que jusqu’à une unité sur trois a été jugée « plus efficace au combat » après la déroute de Kiev

Selon des responsables américains, 76 groupes tactiques de bataillons russes combattent dans le Donbass, dont au moins 11 sont arrivés ces derniers jours.

Ce sont des soldats fatigués de la bataille, poussés d’une défaite à l’autre sur la ligne de front, mélangés à de nouvelles recrues et conscrits.

La pression du Kremlin pour obtenir des résultats avant le Jour de la Victoire a vu la Russie attaquer avant qu’elle ne soit prête.

Il a surchargé ses lignes d’approvisionnement et il est déjà harcelé par des contre-attaques ukrainiennes réussies à l’est de Kharkiv et autour d’Izyum.

Et l’Ukraine a une chose en grande quantité dont Poutine ne peut que rêver : des alliés.

Le flux d’armes plus nombreuses et de meilleure qualité ne suffit toujours pas. Mais les armes antichars britanniques NLAW et les missiles Javelin américains ont stoppé les chars russes dans leur élan.

DES PERTES CHOQUANTES

Les propres missiles Neptune de l’Ukraine ont coulé le vaisseau amiral de la mer Noire Moskva. La Grande-Bretagne s’est engagée à envoyer plus d’armes anti-navires.

L’arrivée des missiles anti-aériens Starstreak – les plus rapides au monde – fera peur aux pilotes mal entraînés qui ont déjà subi des pertes choquantes.

Le risque pour l’Ukraine est qu’à mesure que la Russie stagne, elle recoure à des tactiques plus impitoyables.

D’autres bombardements de roquettes et d’obus, comme nous l’avons vu ces derniers jours. Plus de frappes de missiles à longue portée. Plus de bombes anti-bunker. Plus de victimes civiles. Plus de viols, de meurtres, de crimes de guerre, d’atrocités.

Même si Poutine réussit d’une manière ou d’une autre dans le Donbass, ses troupes seront confrontées à une insurrection et à une impasse sanglante et écrasante.

Si ses troupes agissent comme elles l’ont fait autour de Kiev – cruelles et incompétentes – alors la victoire sera celle de l’Ukraine.

« Nous nous battrons », a juré le président Zelensky. « Nous nous défendrons.