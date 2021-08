Le bain de sang de Love Island choque les téléspectateurs alors que Hugo, Sam, Clarisse et Amy sont tous largués de la villa

Les téléspectateurs de LOVE Island étaient bouche bée ce soir alors que Hugo, Sam, Clarisse et Amy ont tous été brutalement largués de la villa.

Les concurrents restants ont décidé de sauver Tyler et Mary aux dépens des quatre malchanceux dans une tournure sauvage.

Hier soir, les insulaires ont appris que deux filles et deux garçons des trois couples les moins populaires seraient envoyés faire leurs valises.

Cela signifiait que deux de Hugo, Tyler et Sam et deux de Mary, Clarisse et Amy perdraient leur place dans la série.

Ce n’était peut-être pas si surprenant de voir Clarisse rentrer chez elle. Elle était furieuse quand Tyler a dit qu’il voulait renouer avec Kaz et il semblait qu’elle était sur le point de partir.

Lorsqu’il a insisté pour qu’elle « craque » avec quelqu’un d’autre dans la villa, elle a dit qu’il n’y avait personne d’autre, lui disant : « Je peux craquer à la maison.

De nombreux fans ont également demandé que le temps soit passé pendant le long séjour d’Hugo sur l’île après qu’il n’ait pas réussi à établir de lien avec l’une des filles.

Ses partisans avaient espéré qu’il entamerait une relation amoureuse avec Amy, qu’il a rencontrée à Casa Amor, mais il a semblé verser de l’eau froide sur l’idée dans l’émission la nuit dernière.