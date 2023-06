Un groupe de scientifiques de l’Université tchèque des sciences de la vie – un psychologue en collaboration avec des chercheurs du département forestier – a testé l’hypothèse en emmenant un groupe de 15 personnes dans la réserve naturelle de Roztocký háj près de Prague pour des séances de baignade de 30 minutes. Ils ont ensuite utilisé des scanners laser pour développer un jumeau virtuel de la même zone de forêt, enrichi d’enregistrements audio. Vingt participants, dont 10 qui ont visité la forêt réelle, ont passé 30 minutes dans la forêt virtuelle. Les questionnaires évaluant les états émotionnels des participants n’ont révélé aucune différence significative entre les deux expériences, selon les résultats, publiés en novembre dans Frontiers in Virtual Reality. Comme l’a expliqué Martin Hůla, le chercheur forestier à la tête du projet, « j’étais conscient que la forêt n’était pas réelle. Cependant, l’expérience était immersive et il m’était facile d’oublier que j’étais dans une salle expérimentale.

Un autre groupe de scientifiques a étudié les bains de forêt virtuels dans un article récent publié dans la revue Forests. Cette fois, les scientifiques ont développé un jeu pour les participants, basé sur de vraies méthodes de thérapie forestière guidée en plein air. Les tâches comprenaient la prise de photos avec un appareil photo virtuel, la collecte de divers objets et la participation à un programme de conditionnement physique simple conçu pour donner aux joueurs un sentiment d’aventure. Les huit personnes impliquées dans l’étude ont constaté que leur dépression, leur colère et leur fatigue globales avaient diminué après avoir joué au jeu.

La science est toujours divisée sur les mécanismes derrière les bains de forêt eux-mêmes. Certains accréditent la théorie de la « biophilie », popularisée par Edward O. Wilson dans les années 1980, qui suggère que les humains ont besoin d’interagir avec la nature parce que nous en faisons nous-mêmes partie. Une autre, appelée «théorie de la restauration de l’attention», suggère que les environnements naturels comme les forêts offrent aux gens la possibilité de se remettre des tâches fatigantes de la vie quotidienne. Les deux théories pourraient également s’appliquer aux forêts virtuelles.

Il y a des limites, bien sûr. Étant donné que la puissance de traitement informatique est limitée, les forêts virtuelles ont des limites physiques. Certains des participants à l’étude tchèque ont déclaré s’être sentis en cage lorsqu’ils ont rencontré le mur invisible de la forêt. Les contraintes de puissance signifient également que l’ordinateur n’est pas parfait pour rendre de petits détails comme les champignons ou les insectes. Les environnements virtuels ne peuvent pas non plus imiter toutes les expériences sensorielles d’une vraie forêt, comme l’odeur des feuilles humides. Un article a suggéré que ce problème pourrait être résolu en étendant des feuilles sur le sol de la salle de participation. Dupliquer d’autres sensations, comme la sensation du vent, s’avérerait plus compliqué.

Les environnements virtuels peuvent également provoquer des cybermalaises, qui surviennent lorsque vos yeux perçoivent un mouvement alors que votre corps ne le fait pas. Les psychologues, les experts forestiers et les informaticiens espèrent que d’autres recherches avec de plus grands groupes de participants aideront à surmonter ces limites.