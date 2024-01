Le bain à remous du complexe NH est une source possible de maladie du légionnaire signalée le mois dernier

Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun cas supplémentaire confirmé de maladie du légionnaire lié à l’enquête. Les premiers tests n’ont pas détecté de légionelles dans le système d’eau de la station, et les autorités n’ont détecté « aucune autre » source possible d’exposition continue.

“Le département continue de travailler avec le Mountain View Grand Resort (…) pour donner suite aux conclusions de cette enquête et garantir la santé et la sécurité du personnel et des invités”, ont indiqué les responsables.

Les autorités n’ont pas identifié le résident du Massachusetts décédé.

Le complexe a déclaré vendredi que les tests « ont détecté une trace de bactérie Legionella dans le filtre du spa de la propriété ».

“Il n’est pas clair pour le moment, et on ne le saura peut-être jamais, si les traces de Legionella provenaient de la même bactérie qui a conduit à la maladie de deux anciens clients”, a déclaré la station. “Le spa intérieur, lorsqu’il était opérationnel, était un système autonome et les traces de Legionella étaient isolées du reste de la propriété.”

Par grande prudence, a déclaré le complexe, il « a immédiatement vidé, fermé et éliminé le spa et il n’est pas prévu de le rouvrir. Mountain View continuera de travailler en étroite collaboration avec le DPHS pour garantir la santé et la sécurité de nos clients.

Les responsables de la santé ont exhorté toute personne préoccupée à contacter son fournisseur de soins primaires.

Fin décembre, les autorités du New Hampshire ont émis une alerte indiquant qu’un résident du Massachusetts était décédé et qu’une personne du Rhode Island avait été hospitalisée après avoir récemment reçu un diagnostic de maladie du légionnaire. Tous deux avaient visité la station à l’automne.

Ils ont demandé aux prestataires de soins de santé de considérer l’infection du légionnaire comme une cause possible dans les cas de pneumonie contractée en milieu non médical et de demander aux patients s’ils ont voyagé, y compris des excursions locales, dans les 14 jours précédant l’apparition de leurs symptômes.

« La maladie du légionnaire est une pneumonie caractérisée par de la fièvre, de la toux, un essoufflement, des douleurs musculaires, des maux de tête et des infiltrats pulmonaires évoquant une pneumonie », ont indiqué les autorités. « La maladie est souvent suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation et [up] à 10% de taux de mortalité.

Le complexe a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était « farouchement engagé envers le bien-être de tous ceux qui franchissent la porte » et que la direction travaillait avec les responsables de la santé de l’État « pour déterminer si les deux individus avaient été affectés à la suite de leur visite. la propriété »à l’automne.

“Nous continuons de suivre nos protocoles stricts et cohérents pour garantir la plus grande santé et sécurité de nos clients et employés en attendant les résultats des tests récemment effectués pour confirmer la source potentielle”, a déclaré le complexe.

Ces deux cas constituent le deuxième groupe d’infections du légionnaire signalé dans le New Hampshire en moins d’un an.

En mars, les responsables de la santé ont déclaré avoir lié deux terrains de camping à Meredith, dans le New Hampshire, à une épidémie de légionnaires qui a infecté cinq personnes entre l’automne 2021 et janvier 2023. Tous les cinq ont été hospitalisés et tous avaient séjourné au complexe Meredith Woods et Clearwater Campground. avant de tomber malade, ont indiqué les responsables. Ils se sont tous rétablis.

Les bactéries responsables de la maladie du légionnaire se trouvent fréquemment dans l’eau et le sol, et les personnes sont généralement infectées lorsque l’eau contenant la bactérie se transforme en aérosol et est inhalée, ont déclaré les responsables de la santé publique.

La plupart des infections surviennent de manière aléatoire, mais certaines épidémies sont associées à l’approvisionnement en eau collective dans de grandes installations telles que des hôtels, des immeubles d’habitation et des hôpitaux, ont indiqué les responsables.

Des éléments provenant d’articles antérieurs du Globe ont été utilisés dans ce rapport.

