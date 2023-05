Le bailleur de renseignements américains sur l’Ukraine « a déjà averti deux fois de prendre des notes sur des données confidentielles » | Nouvelles américaines

L’homme accusé d’avoir divulgué des documents ukrainiens sensibles du Pentagone avait déjà été averti de prendre des notes sur des informations confidentielles, a révélé un dossier judiciaire.

Les avocats du gouvernement américain ont fait la révélation dans des documents judiciaires tout en demandant à un juge de garder Jack Teixeira enfermé en attendant son procès.

Il est accusé d’avoir partagé des documents hautement classifiés sur Discord, une plate-forme de chat souvent utilisée par les personnes qui jouent à des jeux vidéo. Teixeira n’a pas plaidé coupable.

Les fuites ont potentiellement révélé des centaines de pages de renseignements sur les efforts russes en Ukraine et l’espionnage des alliés américains.

Dans le dernier dossier du tribunal, les procureurs ont déclaré à un juge que Teixeira avait déjà été interrogé par ses supérieurs à deux reprises l’année dernière au sujet des « actions concernant » qu’il avait prises.

Selon une note de service de la 102e Escadre de renseignement de la Garde nationale aérienne en septembre, Teixeira a été surpris en train de prendre des notes sur des informations classifiées et de les mettre dans sa poche.

On lui a dit de cesser de prendre des notes sur des informations classifiées, ajoute-t-il.

Dans une note distincte datant d’un mois plus tard, un supérieur a été informé que Teixeira « ignorait potentiellement l’ordre de cesser et de s’abstenir de plonger profondément dans les informations de renseignement » qui lui avait été donné le mois précédent, et avait assisté à une réunion et avait demandé « des informations très précises des questions ».

On lui a alors dit à nouveau de se concentrer sur son propre travail et de ne pas « plonger en profondeur dans des informations classifiées ».

Une autre note de février a déclaré qu’il avait été vu en train de consulter des informations « qui n’étaient pas liées à sa fonction principale et étaient liées au domaine du renseignement ».

L’accusé avait précédemment reçu l’ordre de se concentrer sur ses propres tâches professionnelles et « de ne pas rechercher de produits de renseignement », indique le mémo.

« L’accusé a même continué à partager des informations avec ses associés en ligne, défiant ces remontrances et redoubler d’efforts pour dissimuler sa conduite illégale », ont écrit les procureurs.

Les avocats soutiennent que Teixeira devrait être libéré

Les avocats de Teixeira ont demandé aux juges de le libérer au domicile de son père, arguant dans leur propre dossier qu’il y a eu d’autres affaires jugées en vertu de la loi sur l’espionnage où l’accusé a été libéré de prison, ajoutant qu’il n’y a aucune allégation selon laquelle il avait l’intention que les documents soient distribué largement.

Cela est contesté par les procureurs, qui, dans leur dossier, affirment que l’un des serveurs sur lesquels Teixeira a posté comptait au moins 150 utilisateurs au moment où il a partagé les informations, et « peut maintenant avoir beaucoup plus d’utilisateurs qui recherchent activement l’accès aux informations ».

« Parmi les personnes avec lesquelles l’accusé a partagé des informations gouvernementales, il y a un certain nombre de personnes qui ont déclaré qu’elles résidaient dans d’autres pays et qui se sont connectées à la plate-forme de médias sociaux en utilisant des adresses IP étrangères », ont écrit les procureurs.

Ils ont ajouté que dans des messages, Teixeira s’était vanté de la quantité d’informations dont il disposait, en écrivant: « Les informations que je donne ici représentent moins de la moitié de ce qui est disponible. »

Le juge chargé de l’affaire n’a pas encore pris de décision sur la détention de Teixeira.

Des archives judiciaires antérieures montrent qu’il gardait un arsenal d’armes avant son arrestation.