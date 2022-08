Le vent murmure à travers les herbes vertes argentées alors que le bras d’Alex Froese disparaît dans un trou sombre dans le sol d’un pâturage des Prairies près de Melita, dans le sud-ouest du Manitoba, en juillet.

Elle sort doucement un bébé hibou. Puis une autre, et une autre, les passant à son assistante, qui les met dans un seau.

« C’est le plus beau jour de l’année », déclare Froese, directeur du Manitoba Burrowing Owl Recovery Project, un organisme sans but lucratif.

“C’est incroyable chaque année de les gérer et de les grouper et de savoir que la raison pour laquelle ces jeunes sont là est à cause de notre programme et du travail que j’ai fait.”

Froese a consacré les 13 dernières années de sa vie à conjurer une extinction locale des chevêches des terriers.

Au fil des ans, Froese a relâché environ 215 dans la nature, dont cinq couples et 14 jeunes cette année.

Un bébé chevêche des terriers est bagué et des échantillons de sang sont prélevés dans le sud-ouest du Manitoba en juillet dans le cadre des efforts de surveillance en cours. (Bryce Hoye/CBC)

Son programme est petit. Il libère jusqu’à 10 couples par an et certains de leurs petits, bien que certains bébés soient amenés à passer l’hiver au zoo de Winnipeg pour aider à ensemencer la prochaine génération de lâchers. Certains sont également venus d’organismes de conservation comme le Saskatchewan Burrowing Owl Interpretive Centre pour stimuler la diversité génétique. Un seul adulte est jamais retourné dans son terrier natal.

L’espèce en voie de disparition a subi des déclins précipités, comme de nombreuses autres espèces d’oiseaux des prairies.

REGARDER | Baguage de bébés chevêches des terriers près de Melita, Man. :

Le baguage des bébés chevêches des terriers “le meilleur jour de l’année” – bien que le sort des espèces en voie de disparition soit incertain Des membres du Manitoba Burrowing Owl Recovery Project et du zoo du parc Assiniboine de Winnipeg sortent des chouettes de leurs terriers pour les baguer et prélever des échantillons près de Melita, au Manitoba, en juillet. L’espèce – et le programme – sont confrontés à un avenir incertain.

En 1982, les ressources naturelles du Manitoba ont détecté 76 couples reproducteurs. Ces faibles nombres ont déclenché un programme de reproduction et de réintroduction, avec des hiboux de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Dakota du Nord déplacés et relâchés au Manitoba.

Les efforts n’ont pas tenu.

Au cours de la dernière décennie, la population manitobaine est passée de zéro à un sommet d’environ 80 individus au milieu des années 2000.

Trois couples reproducteurs et plusieurs solitaires ont été trouvés dans le sud-ouest de 2020 à 2022. C’est en hausse par rapport aux années précédentes.

Une chevêche des terriers adulte baguée est perchée au sommet d’un poteau de clôture dans un pâturage du sud-ouest du Manitoba. (Bryce Hoye/CBC)

Froese admet que dans un contexte plus large, c’est une goutte d’eau dans l’océan. Une stratégie fédérale de rétablissement vise 3 000 couples reproducteurs dans les provinces de l’Ouest; il y en a actuellement moins de 1 000.

La fragmentation – lorsqu’un paysage est divisé, généralement par des routes – joue un rôle, mais le problème peut en grande partie être imputé à la perte d’habitat due à l’agriculture, à l’extraction de pétrole et à d’autres développements.

Environ une demi-douzaine de sites de vérins de pompe à huile sont à portée de vue des nids de Froese, en plein milieu de terres cultivées qui étaient autrefois des Prairies indigènes.

“Habituellement, vous ne trouverez pas de chevêches des terriers qui traînent juste dans une zone où vous avez une présence humaine continue et des machines bruyantes”, explique Froese.

Alex Froese est directeur du Manitoba Burrowing Owl Recovery Project depuis environ une décennie. Elle a également effectué des travaux d’étudiante diplômée sur l’espèce. (Bryce Hoye/CBC)

Des hiboux sauvages sont apparus dans la zone au sud de Melita, c’est pourquoi un site de nidification artificielle y a été établi l’année dernière.

Il y a moins de terriers naturels parce qu’il y a moins de renards, de blaireaux, d’écureuils terrestres et d’autres mammifères fouisseurs pour les laisser derrière eux, dit Froese. Les trous qui existent ne sont pas idéaux car ils peuvent être plus facilement déterrés.

Les projets de récupération comme le sien optent pour quelque chose de plus robuste : ils enterrent un système de seaux en plastique dur et de tubes ondulés sous terre.

En plus d’être bagués, les hiboux subissent un examen médical chaque été.

Froese pèse soigneusement un bébé chevêche des terriers. Les adultes atteignent environ le poids d’un merle d’Amérique. Ce bébé pesait environ 110 grammes, soit environ un cinquième du poids d’une souris. (Bryce Hoye/CBC)

Un bébé hibou enveloppé dans un tissu comme un burrito se tortille dans les mains de la Dre Charlene Berkvens, vétérinaire associée au zoo du parc Assiniboine, alors qu’elle prélève des échantillons de sang pour déterminer quels bébés sont les plus en forme et capables de rester dans la nature.

D’autres ne migreront pas vers le sud du Mexique comme ils le feraient naturellement, du moins pas cette année. Certaines hiboux passeront l’hiver au zoo pour participer au programme d’élevage et de réintroduction l’année prochaine.

“Ce voyage jusqu’au Mexique devient de plus en plus difficile”, dit Berkvens.

Certains sortis ces dernières années ont été équipés d’émetteurs radio. Cela a permis aux chercheurs de suivre leurs mouvements.

“Nous les avons vus mourir d’avoir été heurtés par des voitures, nous les avons vus mourir d’avoir été précédés, mais les événements météorologiques extrêmes ont également un impact significatif”, a déclaré Berkvens.

La Dre Charlene Berkvens, vétérinaire associée au zoo du parc Assiniboine à Winnipeg, tient un bébé chevêche des terriers après avoir prélevé des échantillons. (Bryce Hoye/CBC)

“Nous en avons eu des tempêtes qui ont soufflé et tué un grand nombre…. Le changement climatique joue un rôle.”

Les pressions croissantes et le sort incertain de l’espèce pèsent sur Froese.

“En perdre ne serait-ce qu’un seul peut être assez dévastateur”, dit-elle.

La plus grande menace à laquelle est confronté le programme de relance est la réduction du financement, dit Froese.

Le travail de Froese est rendu possible grâce aux contributions des entreprises et aux dons du public.

Le Projet de rétablissement de la Chevêche des terriers n’a pas reçu de soutien financier des gouvernements fédéral ou provincial au cours des quatre dernières années.

Un chercheur tient un bébé chevêche des terriers après qu’il a été bagué et des échantillons de sang ont été prélevés sur le site du nid dans le sud-ouest du Manitoba le 21 juillet. (Bryce Hoye/CBC)

“C’est vraiment décourageant de mettre autant de travail et d’efforts et de s’en soucier autant, parce que ce n’est pas seulement un travail pour moi, c’est ma vie, cela fait partie de mon identité, c’est ma passion, donc c’est vraiment difficile… que vous ne vois pas cette valeur.”

Cela soulève des questions plus importantes sur la façon dont nous décidons quelles espèces justifient un effort de rétablissement robuste et financé par l’État, lesquelles ne le font pas et pourquoi.

La forêt tropicale, l’Arctique et la mégafaune charismatique comme les ours polaires sont tous soutenus par des campagnes internationales qui ne sont pas vues avec les prairies et leurs oiseaux, dit Froese.

REGARDER | Alex Froese explique ce qui la motive à aider les chevêches des terriers :

Pourquoi un chercheur manitobain se consacre au rétablissement de la chouette des terriers malgré un avenir incertain Bryce Hoye de CBC et Alex Froese, directeur du Manitoba Burrowing Owl Recovery Project, discutent de ce qui la maintient engagée à sauver l’espèce en voie de disparition face à tant de menaces et au manque de financement gouvernemental.

Elle pense que les écosystèmes des prairies ne sont pas aussi appréciés pour leurs avantages écologiques et leur importance pour la biodiversité. Avec plus de conscience, Froese pense que la chouette des terriers pourrait être l’icône de la prairie indigène en voie de disparition.

“Ils ne vont pas revenir sans aide”, dit-elle.

“Ma passion m’a en quelque sorte porté et poussé à continuer, car si je ne fais pas ce travail, qui le fait?”

La réponse pourrait un jour être quelqu’un comme Zoey Bostick.

La fillette de 11 ans est une ornithologue passionnée et son père, Tracy Bostick, a remporté un tirage pour assister à la journée de baguage des bébés hiboux en juillet, avec elle et son petit frère, après avoir fait un don au projet.

Zoey Bostick, 11 ans, dit qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle aurait une chance d’interagir avec une espèce aussi menacée. L’ornithologue passionnée dit que le fait d’en tenir un était spécial et lui a fait sentir qu’elle faisait partie des efforts de rétablissement. (Bryce Hoye/CBC)

“Je pense que les défis auxquels leur génération est confrontée sont assez décourageants, mais il faudra des gens comme Alex, qui dirige ce programme, puis la prochaine génération de personnes pour continuer”, déclare Tracy.

“Il est important qu’ils soient ici pour en savoir plus.”

Zoe, tenant délicatement un hibou dans ses mains, dit qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle aurait une chance de voir, et encore moins d’interagir avec, un oiseau si menacé.

“Cela me donne l’impression d’en faire partie et me donne vraiment l’impression de soutenir ce genre de travail.”