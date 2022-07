Le jeune homme rendu célèbre par le port d’un maillot d’Arsenal est désormais l’affiche du nouveau kit du club de Premier League.

En juin 2020, Aston Mack a été photographié lors d’une manifestation Black Lives Matter en jaune Gunners. Un peu plus de deux ans plus tard, le joueur de 33 ans est assis aux côtés du milieu de terrain d’Arsenal Martin Odegaard dans un somptueux hôtel de Baltimore pour une interview exclusive avec ESPN pour marquer le lancement d’un nouveau maillot entièrement noir – et il peut à peine y croire.

“Je veux que vous sachiez en ce moment que la fangirl en moi crie parce que je suis assise à côté de Martin”, a déclaré Mack avec un sourire. “C’est vrai. Le gars peut faire un faux coup de pied et faire sourire le monde entier, d’accord ?

“C’est écrasant. Je rêve, s’il te plait, ne me pince pas.”

🗓 Il y a deux ans, une photo d’Aston Mack est devenue virale. C’est son histoire. De Baltimore à Orlando et au-delà, nous partageons les histoires de Gooners de partout aux États-Unis 📖 ❤️ Ensuite : Aston Mack, activiste et Orlando Gooner. pic.twitter.com/pv0GSWicCL — Arsenal (@Arsenal) 17 juillet 2022

Mack a fondé les Orlando Freedom Fighters après Meurtre de George Floyd en mai 2020. Le groupe a pour objectif d’organiser et de soutenir des manifestations contre l’injustice, et Mack porte son maillot Arsenal lors d’événements.

“Le badge est ce qui m’a donné la force d’être là-bas – jamais quand j’ai mis mon kit, personne n’a même évoqué ma course parce que dès que je l’ai mis, je suis un Gooner et c’est tout ce qui compte”, dit Mack.

Les Orlando Gooners locaux ont établi un contact avec Mack via les médias sociaux avant que le club lui-même ne contacte le diplômé de l’Université de Floride centrale pour l’aider à promouvoir son combat pour la justice sociale.

“Souvent, avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous sommes ignorés, en particulier par le gouvernement, les politiciens”, explique Mack. “Les gens ne veulent pas voir le mauvais côté de notre culture, de notre monde.

“Pour qu’Arsenal vienne et dise:” Hé, c’est important, nous allons mettre en lumière cela, nous n’hésiterons pas à aborder ces problèmes, c’est précieux, c’est ce que nous représentons “, c’est vraiment important. Cela galvanise et dynamise vraiment beaucoup de gens. Cela nous donne de l’espoir.

– Calendriers de pré-saison 2022-23 pour les meilleurs clubs européens

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

La décision prise par les clubs de Premier League de se mettre à genoux avant les matchs a été l’un des moments les plus emblématiques de Project Restart, la coda de la saison 2019-20 suite à une pause forcée due au COVID-19.

Certains pensent que l’impact du geste a diminué avec le temps. Une poignée de joueurs – dont Wilfried Zaha de Crystal Palace – refusent de participer ou adoptent une approche différente. Marcos Alonso, de Chelsea, pointe le badge de la campagne “Pas de place pour le racisme” qui orne tous les maillots de haut vol car, comme il l’a dit en septembre dernier, il pense que prendre un genou “perd un peu de force”.

“Nous savons à quel point le sport est grand, à quel point le football est grand et surtout pour les jeunes joueurs qui grandissent pour voir des footballeurs, voir des idoles représenter quelque chose comme ça, c’est une bonne chose”, a déclaré Odegaard.

“C’est comme ça qu’on change, montrer les bonnes manières et aider, surtout pour moi c’est important… Je sais [young people] regarde-moi et regarde-moi. Pour moi, il est important d’être un bon modèle pour eux et d’essayer de les influencer.”

Aston Mack (au centre à gauche), modélise le nouveau kit extérieur d’Arsenal aux côtés de Martin Odegaard, William Saliba et Emile Smith Rowe. Stuart MacFarlane/Arsenal FC

Selon de nombreuses rumeurs, Odegaard serait le favori pour devenir capitaine de club pour la prochaine campagne et si tel est le cas, le meneur de jeu norvégien sera le représentant d’Arsenal dans des conversations plus larges avec les joueurs à travers la ligue sur la poursuite de la position BLM.

Le problème a été ramené encore plus près de chez eux pour les personnes associées à Arsenal après que l’ailier Bukayo Saka ait été l’un des trois joueurs anglais victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après avoir raté des pénalités alors que l’équipe de Gareth Southgate a perdu la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie lors d’une fusillade l’été dernier.

Odegaard a de nouveau été brièvement un joueur du Real Madrid – entre son prêt et un contrat permanent de 30 millions de livres sterling plus tard dans l’année – lorsque Saka a été ciblé.

“C’était juste triste, pour être honnête”, a déclaré Odegaard. “C’est fou que ces choses arrivent encore mais elles arrivent et c’est la réalité. Nous devons essayer de changer cela. C’est très facile, surtout sur les réseaux sociaux, pour les gens de parler et de dire des choses stupides parce que vous pouvez vous cacher.

“C’est la vie à la minute – c’est facile à cause des médias sociaux mais nous devons essayer de changer cela et j’espère que nous pourrons faire quelque chose.

“Tout le monde l’a soutenu. J’étais de retour à Madrid à l’époque, j’ai commencé la pré-saison là-bas, alors je lui ai juste envoyé un texto et lui ai montré mon soutien de cette façon. Je pense qu’il sait à quel point nous l’aimons et nous nous soucions de lui ici, alors j’espère qu’il a senti que Support.”

.William Saliba, Martin Odegaard et Emile Smith Rowe chercheront à propulser Arsenal dans le top quatre de la Premier League cette saison. Stuart MacFarlane/Arsenal FC

Saka, Odegaard et Emile Smith Rowe sont trois jeunes qui ont dû porter de lourdes attentes la saison dernière alors qu’Arsenal était cruellement en deçà de la qualification en Ligue des champions, mais les ajouts de Fabio Vieira, Gabriel Jesus et Marquinhos – avec le joueur polyvalent de Manchester City Oleksandr Zinchenko susceptible de suivre – allégera cette pression.

“Cela aide certainement à recruter de nouveaux joueurs et à agrandir un peu l’équipe”, a déclaré Odegaard. “À la fin de la saison dernière, nous étions peut-être un peu à court. Cela nous aidera. Nous avons fait une bonne saison l’année dernière. Nous n’avons pas terminé là où nous voulions mais si vous regardez la saison précédente, je pense que nous nous sommes améliorés. beaucoup et au cours de la saison, nous nous sommes améliorés. Cette année, nous devons franchir une nouvelle étape et je pense que les nouvelles recrues nous aideront à le faire.”

2 Connexe

Jésus a inévitablement attiré une grande partie de l’attention. Une arrivée de 45 millions de livres sterling de City, Jesus a à la fois le record de buts et l’expérience gagnante de trophées qui pourraient transformer les Gunners. Un facteur clé de son succès sera de savoir s’il peut développer une entente avec Odegaard, qui est le battement de cœur créatif de l’équipe.

“Je ne m’entraîne avec lui que depuis quelques jours, mais il ne faut pas longtemps pour voir qu’il a beaucoup de qualités”, a déclaré Odegaard. “Je pense qu’il apportera beaucoup de bonnes choses à l’équipe. Je l’ai beaucoup vu jouer pour Man City et oui, je pense que nous avons de la chance de l’avoir. Je suis vraiment excité de jouer avec lui et de me lier , je pense que ça pourrait être amusant.

“Vous voyez beaucoup de choses à l’entraînement pour voir à quoi il ressemble. Les attaquants, ils veulent des choses différentes mais il suffit de le regarder à l’entraînement pour voir où il veut le ballon. Mon travail consiste à le nourrir et à essayer de lui faire marquer des buts. C’est ce que je veux faire. Je dois apprendre ses mouvements, comment il veut le ballon, où il veut le ballon et ce genre de choses. Cela prend un peu de temps mais à l’entraînement, on peut voir à quoi ça ressemble et je pense ça va aller.”

Arsenal a quitté Baltimore dimanche soir avant de se rendre à Orlando pour la deuxième étape de sa tournée de pré-saison aux États-Unis. L’optimisme grandit au sein du groupe qu’une autre saison de progrès nous attend.

“Le top quatre est une grande chose pour nous”, a déclaré Odegaard. “Je ne vais pas mentir, c’est là qu’on veut être alors [we want to] s’améliorer par rapport à la saison dernière, les quatre premiers, peut-être un trophée. Ce serait bien.”

Mack est intervenu. “Le top quatre est le strict minimum”, a-t-il déclaré.

Avec un sourire, Odegaard a répondu: “La pression est là maintenant … nous devons livrer.”