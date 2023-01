Le badboy d’EastEnders fait un retour choquant après sept ans

Le badboy des EastEnders Ryan Malloy fait son retour à Albert Square à la suite de la grossesse de sa fille Lily.

Le personnage, qui a été vu pour la dernière fois à l’écran il y a sept ans, se précipitera à Walford pour demander des réponses sur la façon dont son enfant de 12 ans attend un bébé.

Le court passage, qui débutera en février, verra Ryan (joué une fois de plus par Neil McDermott) revenir tous les canons flamboyants pour régler les choses.

Étant donné qu’il s’est littéralement retrouvé en prison pour avoir tué accidentellement Rob Grayson (Jody Latham) tout en protégeant sa demi-sœur Whitney (Shona McGarty), il est juste de dire que certaines personnes feraient mieux d’être prudentes.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir ce qui se passe.

Il a été vu pour la dernière fois à l’écran en novembre 2016 en tant qu’invité surprise au mariage de Whitney avec Lee Carter, après une libération anticipée de prison. Il a ensuite déménagé à Wakefield avec sa femme officier de prison.

“Quand j’ai entendu ce qu’était l’histoire, j’étais vraiment ravi que les étoiles se soient alignées et j’ai pu revoir Ryan et remettre le pied sur la place”, a déclaré l’acteur Neil à propos de son retour.

“C’était tellement agréable de voir autant de vieux amis et de travailler avec Shona [McGarty] et Lacey [Turner] encore une fois, ainsi que de rencontrer et de travailler avec la fille de Ryan, magnifiquement interprétée par Lillia.

Chris Clenshaw, producteur exécutif de l’émission, a ajouté : « C’est merveilleux d’accueillir Neil dans le rôle de Ryan Malloy.

“Bien que nous n’ayons pas vu Ryan depuis quelques années, son personnage est toujours lié à l’histoire de deux des personnages principaux de la série, Stacey et Whitney.

“Nous ne pourrions pas être plus ravis de le revoir pendant un court moment alors qu’il est plongé au cœur du drame.”

