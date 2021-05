Le backflip «propre» de Disha Patani laisse le petit ami supposé Tiger Shroff impressionné – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: l’étonnante de Bollywood Disha Patani, qui se dresse après le succès de son film récemment sorti ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, a une fois de plus impressionné ses fans et son beau Tiger Shroff.

Disha, passionnée de fitness, a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo d’elle faisant un backflip parfait.

L’actrice a fait le coup si facilement que tous ses fans, y compris son petit ami Tiger, en bavaient dessus. Disha, qui est fan du groupe K-pop BTS, a partagé la vidéo sur leur nouvelle chanson intitulée « Butter ».

Elle a écrit, « J’aurais aimé que cela ressemble plus à du beurre … mon entraîneur @ nadeemakhtarparkour88 .. »

Bien que Disha n’ait pas été très impressionnée par son backflip car elle s’attendait à ce que ce soit plus un beurre, mais le beau Tiger était totalement impressionné et sans perdre beaucoup de temps, il a écrit: «Nettoyez» avec des émoticônes applaudir, tirer et émerveiller sur la vidéo.

Les séances d’entraînement de Disha font souvent parler d’elle car elle continue de partager ses nouvelles compétences avec ses fans sur son compte Instagram.

Sur le plan du travail, Disha sera bientôt vu dans «KTina» d’Ekta Kapoor et «Ek Villain 2» de Mohit Suri.

Tiger, d’autre part, sera vu ensuite dans ‘Ganapath, dirigé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Kriti Sanon dans un rôle central. Il a également «Baaghi 4» et «Heropanti 2» dans le pipeline.