Le Bachkortostan en ébullition – et ce n’est pas la première fois

Remarque préliminaire : La situation au Tatarstan et au Bachkortostan est un sujet que je suis avec intérêt depuis un certain temps. Ce que je présente ici sur les événements du Bachkortostan des 17 et 19 janvier de cette année est hyper-provisoire : je ne fais pas référence en détail aux sources liées disponibles en anglais, mais je fournis des traductions de textes russes. Je reviendrai sur ce sujet.

¶

Le 18 janvier 2024, Anton Gerachchenko a publié un appel d’un jeune Bachkir pour protester contre la condamnation du militant bachkir Fail Alsynov, condamné à quatre ans de prison. Il a traduit l’appel, j’ai retranscrit ses sous-titres pour une meilleure lisibilité :

Nationalisme. Incitation à la discorde interethnique. Pour cela, notre héros national Fail Alsynov a été condamné à quatre ans de prison. Il s’est battu pour la langue bachkir, pour les terres bachkir. Grâce à lui, nous avons protégé nos montagnes sacrées de Kushtal. Grâce à lui, nous avons pu arrêter l’exploitation de l’or dans nos villages bachkirs. C’est lors d’un rassemblement populaire pour défendre la terre bachkire qu’il a prononcé les paroles selon lesquelles les chercheurs d’or en visite creuseraient la terre, prendraient l’argent et partiraient dans leur pays natal. Et nous ne pourrons aller nulle part. Nous devons vivre ici. C’est notre maison. Ces propos constituent la base de son dossier pénal. Vous pouvez voir les détails sur Internet. Et nous, les Bachkirs, avons défendu notre héros. Les Bachkirs sont descendus dans la rue. Mais peu de gens réalisent que l’échec n’a été qu’un élément déclencheur. Son procès a été le point d’ébullition final. Après tout, cela bouillonnait dans nos cœurs depuis longtemps. Qu’est-ce qui bouillait ? Pourquoi est-ce que ça bouillait ? Nationalisme russe. C’est la raison. Chaque Bachkir le ressent dans de nombreux aspects de la vie. L’infraction. Et pourquoi cela se produit-il ? Parce que le gouvernement ne voit qu’un seul peuple : les Russes. La propagande de partout nous dit « nous sommes russes ». Des Bachkirs sont envoyés en Ukraine pour mourir en meute sous le slogan « nous sommes des Russes ». Dénazifier l’Ukraine. Mais nous ne sommes pas des Russes. Nous sommes des Bachkirs. Avec notre histoire millénaire, notre culture, nos traditions, notre langue. Avec notre terre, après tout, que Fail a défendue. Pourquoi les Russes d’Oufa se promènent-ils avec les mots « La Russie est pour les Russes » et ne sont-ils pas emprisonnés ? Et un Bachkir qui défend son peuple est emprisonné dans son propre pays ? Pourquoi? Parce que nous sommes une minorité nationale. Ils peuvent crier « nous sommes russes » dans tout le pays, mais nous ne pouvons pas le faire dans notre propre pays. Où est la justice ? J’ai peur pour ma vie maintenant. Je ne sais pas ce que me feront ces responsables russes, nationalistes. Et en ce moment difficile pour mon peuple, je ne peux pas garder le silence. Je prends la responsabilité entre mes mains et m’adresse aux Bachkirs et pas seulement, mais à tout le pays multinational, à nos frères, Tatars, Bouriates, Tchétchènes, Touvans, Daghestanais, Kalmouks, Yakoutes, Mariis, Oudmourtes, Altaïs, tous, tout le monde, tout le monde , tout le monde que je n’ai pas encore nommé. Rassemblez-vous, rendez-vous dans les bâtiments administratifs de vos villes. La première république de Russie était le Bachkir. Et plus tard, d’autres nations ont créé leurs propres républiques. C’était un symbole de la Russie multinationale. Désormais, le dernier Bachkir qui a défendu ce symbole sera mis en prison. C’est la fin du pays multinational. J’appelle à sortir dans les bâtiments administratifs de vos villes le 19 janvier à 10 heures pour revendiquer la liberté des droits des minorités nationales en Russie, avec la revendication du droit d’élire parmi le peuple les chefs des républiques régionales. Et ne pas mettre un homme soutenu au sommet, ce qui divise les gens entre eux et les étrangers. Nous ne sommes pas seulement des Russes, nous sommes le peuple multinational de Russie. Et nous voulons que la loi soit égale pour tous. Liberté d’échouer Alsynov, liberté pour nos minorités nationales !

La police anti-émeute disperse les manifestants dans la ville de Baimak le 17 janvier 2024, où s’est déroulé le procès

¶

On ne sait pas qui est ce jeune Bachkir et quelle(s) organisation(s) il représente, mais l’appel a été entendu : les manifestations du 19 janvier 2024 ont eu lieu à Oufa et dans d’autres villes bachkires avec des milliers de participants :

RadioFreeEurope/RadioLiberty19 janvier 2024 : Les manifestations au Bachkortostan font tomber les couches de la politique autoritaire dans la Russie de Poutine, avec des photos et des vidéos :

Le 19 janvier, des centaines de personnes chaleureusement emmitouflées, dont beaucoup avec de jeunes enfants, se déplaçaient sans but à Oufa, la capitale de la région russe du Bachkortostan. Mais la tension régnait dans l’air. Quand la police anti-émeute a prévenu Les promeneurs devaient se disperser sous peine d’être arrêtés pour avoir participé à une manifestation non autorisée, certains ont répondu : “Nous sommes des touristes. Nous sommes venus voir la statue.” Une jeune femme portant les mots « qara halyq » sur une pancarte collée dans son dos – une expression bachkir pour « les gens ordinaires » qui signifie littéralement « les noirs » – a été arrêtée et emmenée en toute hâte vers un bus en attente. La police a également arrêté un homme qui s’était enveloppé dans le drapeau bachkir.

RadioFreeEurope/RadioLibertymis à jour le 19 janvier 2024 : Des centaines de personnes se rassemblent à Oufa pour soutenir un militant emprisonné au milieu de la répression, avec des photos et des vidéos :

Le rassemblement d’Oufa s’inscrit dans la continuité et l’expansion des manifestations qui ont débuté le 15 janvier dans la ville de Baimak, à plus de 400 kilomètres au sud-est, suite au procès du militant populaire Fail Alsynov, défenseur de longue date des droits des minorités et de la préservation des Bachkirs. langue et culture. Alors que plusieurs milliers de partisans se sont rassemblés devant le palais de justice de Baïmak le 17 janvier, Fail Alsynov a été condamné à quatre ans de prison pour « incitation à la haine ou à l’inimitié » pour un discours dans lequel il avait utilisé l’expression « qara halyq ». La phrase, utilisée contre Fail Alsynov dans son affaire, a été interprétée par les enquêteurs comme « insultante », même si lui et ses partisans ont insisté sur la bonne interprétation de cette phrase. La veille de sa condamnation, Fail Alsynov a été ajouté à la liste des « extrémistes et terroristes » du gouvernement russe. La protestation n’était pas contre le Kremlin, mais plutôt contre l’expression d’un mécontentement à l’égard du chef du Bachkortostan. Radiy Khabirov – élu lors d’un vote étroitement contrôlé en 2019 après que le président Vladimir Poutine l’a nommé chef régional par intérim – qui a déposé la première plainte contre Fail Alsynov et qui l’a publiquement qualifié de « traître ». Certains manifestants du Baïmak ont ​​appelé Poutine à intervenir en leur faveur.

¶

L’histoire de 2020, mentionnée dans le premier des deux articles liés, a été largement diffusée à l’époque, comme le rapporte Paix verteentre autres, « Vive la montagne Kushtau et ses défenseurs », 18 août 2020 :

Le 15 août 2020, lorsque la police a mis fin violemment aux activités de protestation pacifiques des Bachkirs à Kushtau

Les montagnes du sud de l’Oural en Russie, dans la République du Bachkortostan, sont connues pour leurs paysages pittoresques. Les Shihans – montagnes calcaires – sont les vestiges de récifs d’anciennes mers. Ils sont très différents des paysages de steppe environnants et des communautés uniques de plantes et d’animaux s’y sont formées. C’est un lieu sacré pour les habitants locaux et chaque montagne porte un nom lyrique personnel. La légende raconte que les montagnes protègent le paysage et les habitants des grands chocs et bouleversements. Malheureusement, la décision d’extraire du calcaire ici a été prise dans les années 1950 par les autorités soviétiques. Il y avait quatre shihans au Bachkortostan mais le développement industriel de l’un d’eux, Shakhtau, l’a complètement détruit pour la production de bicarbonate de soude, dont le calcaire est la matière première. Aujourd’hui, les travaux à Shakhtau sont presque terminés, il reste trois shihans et l’entreprise a commencé à chercher une nouvelle source de matières premières.

¶

Qui sont les Bachkirs ?

Les Bachkirs, Bachqort [Башҡорт] en Bachkir, pluriel Bashqorttar [Башҡорттар] sont un groupe ethnique turcophone de la partie sud de l’Oural et de ses contreforts ouest, sud et est. Leurs parents linguistiques les plus proches sont les Tatars et, à l’exception des Tchouvaches, la plupart des turcophones se comprennent tant qu’il s’agit de questions quotidiennes.

Sur environ 1,8 million de Bachkirs, 1,6 million vivent en Russie, où ils constituent la troisième plus grande minorité ethnique, après les Tatars et les Tchétchènes et avant les Tchouvaches, les Avars, les Arméniens et les Ukrainiens. Environ 1,2 million de Bachkirs vivent dans la République autonome russe du Bachkortostan, le reste vivant dans les oblasts voisins et au Tatarstan. Le groupe ethnique le plus important au Bachkortostan est celui des Russes avec 36 %, suivi des Bachkirs avec 30 % et des Tatars avec 25 %. Seuls des groupes relativement restreints, majoritairement immigrés, vivent dans les autres États post-soviétiques : 41 000 en Ouzbékistan, 24 000 au Kazakhstan (1999) et 5 000 au Tadjikistan.

La capitale de la République du Bachkortostan est Oufa. La ville compte environ un million d’habitants, dont 49 % de Russes, 27 % de Tatars et 20 % de Bachkirs. Jusqu’au milieu des années 1930, Oufa était sur la route du Transsibérien de Samara via Oufa à Tcheliabinsk ; l’itinéraire d’aujourd’hui s’étend vers le nord, de Kirov via Perm jusqu’à Tioumen.

¶

Qui est Fail Alsynov ?

Fail Alsynov est né le 7 décembre 1986 dans le village de Yuldybaevo, en République du Bachkortostan. Il est diplômé en histoire de l’Université d’État du Bachkortostan. Il s’est fait connaître au-delà du Bachkortostan grâce aux manifestations qui ont déclenché sa condamnation dans le cadre d’une procédure pénale. Lui et les habitants de différents villages avaient protesté contre l’exploitation aurifère incontrôlée qui polluait l’environnement.

On sait peu de choses sur les organisations culturelles et environnementales, Kuk-Bure et Bashkort, dans lesquelles il était ou est impliqué de manière significative, mais cela pourrait bientôt changer avec l’intérêt du public pour les troubles au Bachkortostan.

Les conflits autour de l’exploitation de la chaux à Toratau Shikhan ont commencé en 2014. En tant que chef de facto du Bachkort, il était l’un des organisateurs et des participants aux manifestations visant à protéger le Shikhan. Il a finalement réussi à empêcher le projet minier. En 2020, Fail Alsynov et les membres de Bashkort,…