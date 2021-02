Dans d’autres nouvelles, l’épisode de ce soir présentait un scénario dans lequel Heather Martin, ami de l’ancienne Bachelorette Hannah Brown et concurrent de Colton Underwood, s’est rendue au Nemacolin dans une fourgonnette et a demandé si elle pouvait rencontrer Matt James. Nous avons ensuite eu des mises à jour occasionnelles sur la façon dont elle se débrouillait dans sa quarantaine, et chaque fois que la série la coupait, nous avons rapidement oublié qu’elle était là jusqu’à la prochaine mise à jour.

Elle a finalement rencontré Matt à la toute fin, lors d’un cocktail pré-rose. Elle a dû interrompre Pieper parler avec Matt, et terriblement, toutes les femmes étaient absolument furieuses. Si elle avait interrompu quelqu’un qui n’avait pas simplement eu un rendez-vous en tête-à-tête glorieux, nous aurions peut-être craint pour la sécurité de Heather.

Nous n’achetons tout simplement pas ça Chris Harrison Je n’avais absolument aucune idée que Heather allait venir et nous ne nous soucions tout simplement pas qu’elle soit là. Trop peu, trop tard, ma fille.

Enfin, nous devons simplement mentionner que le rendez-vous de Matt et Katie les a entraînés à faire des farces à la meilleure amie de Matt Tyler Cameron via une fausse masseuse. Katie a suggéré à la masseuse de tordre les tétons de Tyler. Les farces sont bizarres!

