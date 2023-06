Le Bachelor pour les seniors ? Voici les émissions les plus en vogue diffusées à la télévision canadienne au cours de la prochaine année

Une autre année, un autre buffet sans fin de télévision à choisir – mais il semble qu’il y ait beaucoup de joyaux à espérer au cours des 12 prochains mois.

CBC, Corus, Bell et Rogers ont organisé leurs événements initiaux ce mois-ci, partageant leurs listes d’émissions de télévision à venir à diverses étapes de production qui seront diffusées sur les réseaux et les diffuseurs canadiens au cours de la saison 2023-2024.

Des comédies canadiennes originales aux retombées de franchise éclaboussantes, CBC News a compilé une liste de ce à quoi s’attendre à la télévision au cours de l’année à venir.

Allégeance

Du même créateur que Transplantationla nouvelle procédure policière de CBC Allégeance suit une jeune flic talentueuse nommée Sabrina Singh. Après que son père, le ministre de la Sécurité publique, a été arrêté pour terrorisme, elle est prise entre les feux croisés de sa carrière, de sa famille et de sa fierté nationale. On dit que la série dramatique en 10 parties raconte une histoire sur la réconciliation de l’identité, de la réputation familiale et du sentiment d’appartenance, et sera présentée en première à l’hiver 2024.

Mûre

Réalisé par le cinéaste torontois Matt Johnson, Blackberry met en vedette Jay Baruchel dans le rôle de l’ingénieur intelligent Mike Lazaridis. (Budgie Films Inc.)

Vous avez peut-être déjà vu un film canadien Mûre dans une salle de cinéma, mais l’histoire réelle des montagnes russes du premier téléphone intelligent au monde sera recoupée dans une série dramatique en trois parties dont la première sera diffusée cet automne sur CBC.

Réalisé par le cinéaste torontois Matt Johnson, Mûre met en vedette Jay Baruchel en tant qu’ingénieur intelligent Mike Lazaridis et Glenn Howerton en tant que cadre colérique Jim Balsillie à la tête de la société Research in Motion de Waterloo, en Ontario. Le duo transforme la vie moderne avec le BlackBerry – jusqu’à ce qu’ils soient écrasés par de mauvaises décisions commerciales et l’invention de l’iPhone.

Bria Mack a une vie

Cette comédie canadienne suit une femme noire de 25 ans nommée Bria Mack (Malaika Hennie-Hamadi), une récente diplômée universitaire qui se fraye un chemin à travers un monde à prédominance blanche alors qu’elle rentre chez elle pour chercher un nouvel emploi et un nouvel appartement. C’est une bénédiction et une malédiction qu’elle ait sa propre hypewoman personnelle – et invisible – nommée BlackAttack (Hannan Younis) pour l’encourager en cours de route.

Créée par la productrice torontoise Sasha Leigh Henry, l’émission sera diffusée sur Crave, bien qu’une date de première n’ait pas encore été annoncée.

Le célibataire d’or

Le Célibataire La franchise est toujours aussi forte – mais si vous en avez assez des 20 et 30 ans et de leurs idées juvéniles naïves sur l’amour, une nouvelle version de la série mettant en vedette un casting de personnes âgées sera diffusée sur Citytv cet automne.

Le célibataire d’or suivra les mêmes conventions que sa série sœur Le célibataire et La bachelorette, mais il mettra en vedette un homme plus âgé qui espère trouver l’amour et la compagnie parmi un groupe de femmes dans leurs années d’or. Enfin, ce est l’émission de rencontres de votre grand-mère.

Krapopolis

Si vous aimez les histoires de la mythologie grecque, les séries animées Krapopolis est une comédie de dysfonctionnement qui se déroule dans la Grèce antique. Une famille hybride d’humains, de dieux et de monstres supervise l’une des premières villes de la civilisation antique, mais avec une petite mise en garde : ils ne peuvent s’empêcher d’essayer de s’entre-tuer.

De Dan Harmon, le créateur de Communauté et co-créateur de Rick et Mortyla série Fox sera diffusée sur Citytv au Canada et a déjà été renouvelée pour une deuxième et une troisième saison, bien que la date de la première de sa série soit toujours en suspens.

REGARDER | Un aperçu de Krapopolis :

Floraison tardive

La culture d’influence reçoit le traitement satirique de la personnalité de YouTube, Jasmeet Raina Floraison tardiveune comédie canadienne basée sur la propre ascension de Raina en tant que célébrité Internet sous le surnom de Jus Reign.

L’émission en huit parties suit le créateur de contenu punjabi sikh Jasmeet alors qu’il poursuit sa renommée virale en ligne – tout en donnant la priorité à sa famille et à sa culture. La série d’une demi-heure durera huit épisodes sur la chaîne de streaming Crave, bien qu’aucune date exacte n’ait été annoncée.

Law & Order Toronto : Intention criminelle

Citytv dit avoir donné le feu vert à un spin-off d’une heure intitulé Law & Order Toronto: Criminal Intent, dont le titre apparaît dans une image publicitaire non datée, pour le printemps 2024. (Citytv/La Presse Canadienne)

Peut-être l’une des séries canadiennes les plus attendues de l’année prochaine depuis son annonce plus tôt ce mois-ci, l’une des procédures les plus populaires de la planète ira dans le Nord pour servir la justice. Le La loi et l’ordre les retombées présenteront des histoires écrites par une équipe canadienne sur des détectives enquêtant sur le crime et la corruption dans la plus grande ville du Canada.

L’émission sera diffusée sur Citytv au printemps 2024.

Une fois de plus

CBC ajoutera une nouvelle série comique à une liste qui comprend des émissions de retour Sorte de, Exécutez les Burbs et Fils d’un Critch. La sitcom en milieu de travail met en vedette l’humoriste canadien DJ Demers dans le rôle du gérant insouciant d’un magasin d’articles de sport d’occasion.

Demers, qui a une perte auditive dans la vraie vie, jouera une version fictive de lui-même alors que lui et ses employés relèvent les défis de la gestion d’une entreprise indépendante. Une fois de plus sera présenté en première à l’hiver 2024.

A bientôt, Marianne

Alex Wolff et Thea Sofie Loch Naess jouent dans So Long, Marianne, une prochaine série Crave sur la relation entre Leonard Cohen et sa muse Marianne Ihlen. (La Presse canadienne)

Une série tant attendue qui brouille la frontière entre un biopic de Leonard Cohen et un drame romantique, A bientôt, Marianne raconte l’histoire d’amour du légendaire troubadour canadien avec sa muse, Marianne Ihlen, alors qu’il vivait sur l’île grecque d’Hydra dans les années 1960.

Partiellement tourné à Montréal, la ville natale de Cohen, le projet en huit parties met en vedette Héréditaire l’acteur Alex Wolff en tant que chanteur et poète, tandis que l’acteur norvégien Thea Sofie Loch Næss joue Ihlen. La coproduction Crave et NRK n’a pas encore de date de sortie.

Sons noirs

Une histoire étoilée de la musique noire canadienne, Sons noirs est une série documentaire limitée qui explore l’attrait international et les origines diasporiques de la scène musicale noire du pays à travers le prisme de ses artistes les plus célèbres, dont Kardinal Offishall, Jully Black et Deborah Cox.

Le documentaire en quatre épisodes, réalisé par le réalisateur canadien de vidéoclips Cazhhmere, sera présenté en première sur The History Channel cet hiver.