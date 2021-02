Le baccalauréat révèle un nouvel hôte pour ATFR Special

Le lundi 22 février, Matt a abordé la controverse entourant Rachael, tout en commentant la réaction de Chris.

« Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie », a-t-il commencé sa publication sur Instagram, « et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps de traiter les informations troublantes qui ont ont été révélés depuis que nous avons terminé le tournage, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison. «

« La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel », a-t-il souligné, « et cela a été dévastateur et déchirant, pour le dire franchement. »

«L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que chaque Américain devrait comprendre intimement, était troublant et douloureux à regarder». Matt a poursuivi: «Comme les Noirs et leurs alliés l’ont immédiatement su et compris, c’était le reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que la franchise The Bachelor n’a pas réussi à résoudre de manière adéquate pendant des années.