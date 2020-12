Peter Weber et Kelley FlanaganLa relation de s atteint de nouveaux sommets.

le Bachelier couple, qui a commencé à sortir ensemble en avril, déménage officiellement ensemble à New York, a annoncé Peter dans sa story Instagram le 22 décembre.

« Tellement reconnaissant que Kell ait participé au déménagement! » la star de 29 ans a écrit en réponse à une question de fan. «J’avais en fait fait de mon objectif quand j’ai eu 20 ans que je voulais vivre à New York avant mes 20 ans et je suis à peine en train de le rayer de la liste!

Comme les fans se souviendront peut-être, Kelley et Peter se sont rencontrés avant de filmer la série lors d’une rencontre fortuite en Californie. Pourtant, malgré leur chimie instantanée, Kelley a été renvoyée chez elle avant la finale de l’émission de mars 2020, ce qui a en fait trouvé Peter se fiancer brièvement. Hannah Ann Sluss. Au moment où l’émission a été diffusée, il avait mis fin à la relation pour retrouver son finaliste Madison Prewett. Et, à peine trois jours plus tard, Madison et Peter ont appelé à démissionner.