THE Bachelor star Matt James a dit qu’il était « troublant de voir » l’incapacité de Chris Harrison à comprendre « l’histoire raciste d’Antebellum South dans son interview avec Rachel Lindsay.

Le joueur de 29 ans a rompu son silence concernant la récente controverse de l’hôte de longue date dans un post Instagram lundi.

Plus tôt ce mois-ci, Le célibataire concurrent Rachael Kirkconnell a suscité l’indignation lorsque des photos ont refait surface d’elle habillée lors d’une fête controversée du «Vieux Sud» en 2018.

Lors d’un entretien avec l’ancienne star de The Bachelorette Rachel Lindsay, Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour le candidat actuel.

L’hôte a également affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021», tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Le lundi, Mat partagé un message texte qui disait: « Les dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps de répondre aux informations troublantes qui ont été révélées depuis que nous tournage enveloppé, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison.

«La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel, et cela a été dévastateur et déchirant de le dire franchement.

«L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que chaque Américain devrait comprendre intimement, était troublant et douloureux à regarder.

« Comme les Noirs et leurs alliés l’ont immédiatement su et compris, c’était le reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que la franchise The Bachelor n’a pas réussi à résoudre de manière adéquate pendant des années. »

Matt a conclu: «Je vais continuer à traiter cette expérience, et vous en entendrez plus de moi à la fin.

« Ma plus grande prière est que ce soit un point d’inflexion qui aboutit à un changement réel et institutionnel pour le mieux. »

Chris a fait face à une réaction violente pour avoir défendu Rachael dans l’interview et s’est excusé plus tard pour ses propos blessants.

Il a annoncé qu’il s’éloignait temporairement de la franchise de téléréalité et qu’il n’organiserait pas le prochain spécial After the Final Rose.

La décision de Chris est venue après les téléspectateurs a demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées dénoncer ses propos défendant Rachael.