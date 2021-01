Anna est une jeune femme de 24 ans d’Owatonna, MN qui vit maintenant à Chicago. C’est une rédactrice avec une grande personnalité pétillante et une grande voix. «Elle donne un super visage», dit Chris Harrison. Elle se retrouve mêlée à l’un des moments les plus dramatiques de la saison.

«Anna est une fille d’une petite ville qui vit la vie d’une grande ville. Elle est née et a grandi dans une petite ville du Minnesota, et à un jeune âge, ses parents l’ont surnommée Hollywood, grâce à son affinité pour les écharpes chics et les lunettes de soleil surdimensionnées. Autant elle aimait son enfance remplie de vendredis soirs au bowling local et de dîners en famille chez Applebee’s, autant la capitaine de cheerleading du lycée savait qu’elle était destinée à quelque chose de plus grand. Maintenant, elle vit à Chicago et dit qu’elle vit la vie qu’elle a toujours imaginé pour elle-même. Elle recherche un homme qui la prendra comme le livre ouvert qu’elle est – le bon, le mauvais et le laid. Elle veut un homme qui veut fonder une famille tout autant qu’elle et qui n’aura aucun problème à être ouverte et honnête dans la communication. En raison de son ambiance Gémeaux, elle a besoin de quelqu’un qui soit à la hauteur de son intellect mais qui voudra toujours garder la vie amusante. Oh… et son gars de rêve doit aimer faire des puzzles avec elle! »